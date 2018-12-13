Деревенские школьники завязли в сугробе на нечищеной дороге

Что такое фатальное невезение, совершенно обоснованно могут рассказать боровским чиновникам школьники, проживающие в деревне Киселево ворсинской сельской администрации. При этом дети и их родители упорно противостоят испытаниям судьбы ради реализации права, прописанного в Конституции Российской Федерации - образования.

ИСТОРИЯ БЕЗ КОЛЕС

Пошла вторая пятилетка, как жители деревни Киселево просят у администрации Боровского района пробить им маршрут школьного автобуса, поскольку пеший путь длиной пять с лишним километров в одну сторону, а потом обратно слабо вписывается в понятие доступности среднего образования.

За это время родители школьников успели получить не только обещание удовлетворить их законную просьбу, но вожделенную разворотную площадку, без которой не представлялось возможным согласовать специальное автобусное сообщение. Однако «обустроили» в прошлом году этот чудо-объект, всыпав в неогороженный пятак глины бюджетные средства, совсем не там, где это требовалось.

В итоге площадка так и стоит невостребованной, автобус за детьми не приезжает, а вопрос их доставки к учебному заведению решил не район, а сельское поселение. Руководителям СП «Ворсино» удалось договориться с частным перевозчиком, который совершает рейсы до соседнего населенного пункта - Подсобного хозяйства деревни Балабаново, что он будет доезжать до Киселева дважды в день, чтобы забрать, а потом отвезти школьников до СОШ № 3.

И ГРЯНУЛ СНЕГ!

Эта временная мера, следуя хорошо известной поговорке, перекочевала и на новый учебный год. Однако еще до его начала владелец частного транспорта предупредил: если дорога окажется в плохом состоянии, он откажется доезжать до Киселева.

В минувший понедельник, 10 декабря, ситуация, о которой родителям деревенских детей и подумать было страшно, случилась. Снег, высыпавший в выходные дни и начавший таять в понедельник утром, покрыл грунтовую дорогу опасной «кашей», которую своевременно не зачистили. В ней и застряла маршрутка, приехавшая забрать школьников. Как рассказал «Неделе» староста деревни Киселево Андрей ПАЛАМАРЧУК, ему пришлось забрать детей из пассажирского транспорта и на своей машине отвезти в школу. На следующий день, как и было обещано, транспорт за киселевскими школьниками не приехал.

Дорога, о которой идет речь, хоть и соединяет между собой две ворсинские деревни, имеет районное значение. А потому, именно у замглавы администрации Боровского района Алексея СТЕПАНОВА мы и поинтересовались, почему грунтовка оказалась не чищенной? Ответ оказался ожидаемым: подрядчик, ИП Кузнецов, попросту не успел добраться до киселевских просторов. Как позже сообщил деревенский староста, чистить дорогу начали только во вторник после обеда.

Со своей стороны, Алексей Евгеньевич заявил, что с подрядчиком «уже поговорили», и впредь подобных ситуаций не повторится. Деревенские жители очень хотят поверить этим словам и надеются, что маршрутка вернется в их деревню.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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