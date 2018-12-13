Глав администраций отправили в соцсети

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ считает, что социальные сети могут быть полезны чиновникам. Это мнение он озвучил после того, как на минувшей неделе боровчане остались недовольны работой коммунальных служб по уборке снега на улицах городов и поделились своим негодованием в интернете.

- Думаю, польза от мониторинга групп, посвященных Боровскому району, для глав поселений очевидна. По ответной реакции людей можно составить мнение о работе наших подрядчиков, а самим компаниям - более оперативно реагировать на претензии жителей, - отметил Николай Александрович.

Кроме того, Калиничев подчеркнул, что в случае возникновения аварий и непредвиденных ситуаций размещение информации на интернет-ресурсах поможет более оперативно оповещать население о происшествиях и ходе работ по их устранению.

Насколько быстро коллеги главы администрации Боровского района откликнутся на этот призыв - неизвестно. В настоящее время активностью в соцсетях местные чиновники не отличаются. Тем не менее удачный пример такого общения имеется.

В частности, экс-глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ ежедневно выкладывал посты, комментировал события и отвечал на вопросы горожан в «Фейсбуке». Такая открытость стала отличным самопиаром для молодого управленца, который позволил ему не только впервые в истории Балабанова завоевать уважение горожан, но и добиться повышения в виде должности главы администрации Малоярославецкого района.

По его стопам уже пошли глава администрации села Кривское Алексей МАКСИМЕНКО и боровский градоначальник Михаил КЛИМОВ, которые тоже начали общаться с пользователями на платформе ФБ. Однако, учитывая, что основная масса активных интернет-пользователей среди боровчан для выражения своего мнения выбирает сеть «Вконтакте», госслужащим тоже придется «переобуться», дабы быть ближе к народу.

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