13.12.2018

Балабановцам предложили поделиться идеями



Жителям Балабанова выпал редкий шанс внести свой интеллектуальный вклад на благо родного города. Им предложили принять участие в выборе названий для общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования.

Всего балабановцам предстоит определиться с наименованиями четырех парковых зон,  отдав свой «голос» за один из предложенных вариантов, или выдвинув свою идею.   

На призыв чиновников поучаствовать в выборе названий жители Балабанова пока откликнулись слабо и собственными предложениями особо не забросали. Основное обсуждение идут вокруг уже предложенных наименований, которые в любой момент могут быть вытеснены более удачными.

Например, территорию, расположенную за бывшим Домом быта на улице Гагарина  предлагают именовать сквером Молодёжи, «Молодёжный» или «Спортивный».

Благоустроенный в этом году пустырь на пересечении улиц Боровской и Гагарина, где администрация подумывает построить сцену и сделать это место центром поведения массовых мероприятий, может получить название «Летний», «Городской» или «Дружбы».

На улице Капитана Королева строительство тематического сквера также еще не завершено, но в рабочем варианте это место уже именовалось, как сквер «Воинов интернационалистов» или «Афганцев». Однако для голосования появились совершенно иные предложения: сквера «Памяти», «Защитников Отечества» и «Московских ополченцев».

Под категорию парковой зоны попадает и небольшой благоустроенный несколько лет назад треугольный участок на пересечении улиц Заречной и Московской. За ним предлагают закрепить название улицы, с которой, по мнению историков, зародился город - «Заречный», а качестве альтернативы предложили вариант «Исторический».

Дата окончания голосования пока не определена, поэтому у горожан остается возможность подумать и поделиться своими мыслями. Сделать это можно в городской администрации, в холле 1-го этажа с 8 до 17 часов, или же на сайте муниципальной газеты «Балабаново» в сети интернет.

Степан ФЕДОРОВ

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