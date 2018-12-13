Правоохранители задержали боровчанина, подозреваемого в убийстве многодетного отца

На минувшей неделе был задержан ранее неоднократно судимый 36-летний житель Боровского района, подозреваемый в убийстве многодетного отца.

Преступление произошло первого января текущего года возле ресторана «Белкинские пруды» в деревне Белкино и изрядно взбудоражило общественность.

По версии следствия, между мужчиной и приехавшим встретить новогоднюю ночь в компании друзей погибшим жителем Малоярославца во дворе ресторана возникла ссора, переросшая в полноценный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удар ножом и скрылся.

Сейчас боровчанин задержан, однако, несмотря на наличие у оперативников большого количества улик, говорящих о его причастности к преступлению, свою вину он не признает.

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