Прикрытый срам

В Балабанове ищут управу на полуголых мужиков.



Хорошо известно, что от смешного до грустного - один шаг. Вот и ситуация, которая была озвучена на планерке руководителей балабановских предприятий врио главы администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ, попадает под это мнение.

Вроде бы, чем может напугать взрослого и крепкого чиновника полуголый распаренный мужик? Но, как оказалось, у недовольства Сергея Павловича есть последователи, а потому деревенским привычкам балабановских банщиков скоро придет конец.

ОКНА РАЗДОРА

Недавно разруливать ситуацию с «голышами» пришлось главе администрации Боровска Михаилу КЛИМОВУ. Буквально шквал негодования обрушился на администрацию из-за того, что местные банщики расставались в городской помывочной не только с грязью, но и с совестью: открывали жалюзи и окна, через которые хочешь-не хочешь, а были видны обнаженные тела представителей мужского пола.

Несмотря на то, что оппоненты нравственности предлагали не подглядывать, более весомый аргумент оказался на другой стороне. Мимо городской бани проходит дорога к детскому саду, а маленьким детям трудно запретить не смотреть куда бы то ни было.

С неожиданно возникшей проблемой Михаил КЛИМОВ справился, и за минувшее с той поры время повторных жалоб на разгоряченных мужчин, распахивающих окна в помывочном отделении, не поступало.

НИ-НИ

В Балабанове все куда целомудренней, хотя бы потому, что окна в бане здесь имеются только в фойе, где посетители оставляют уличную одежду в гардеробе и ждут очереди к парикмахеру. И все же время от времени и в этих пуританских условиях случаются вольности: особо распарившиеся представители сильного пола выходят на крыльцо бани в набедренных повязках, чтобы покурить и остыть. И ничего предосудительного они, вроде, не совершают, разве что светят голым торсом на ступеньках здания бани, расположенного впритык к тротуару и автодороге на улице Лесной.

Тем не менее Сергей Галкин считает подобное поведение небезобидным, а потому настоял, чтобы на улицах Балабанова не было никаких полуголых граждан, и призвал подчиненных решить проблему в кратчайшие сроки.

‒ С этим нужно разобраться, потому что не дело, когда ты идешь по городу и натыкаешься на мужчину в одной набедренной повязке, который после парной вышел на холодок подышать! Такого у нас быть не должно, ‒ заявил Сергей Петрович.

КАМЕРЫ В ПОМОЩЬ

С одной стороны, ничего противозаконного в таком полуголом состоянии, конечно, нет, а разговор о неподобающем поведении в обществе, как говорится, к делу не пришьешь. Но беспокойство градоначальника вполне понятно, поскольку, как и в боровском случае, по дороге вдоль бани ходят дети - учащиеся школы и детсада, расположенных рядом на ул. Гагарина. И когда у разгоряченного паром дядьки случайно упадет его нехитрая набедренная повязка, то ситуация из безобидной резко может повернуть в противоправную.

Об этом сказал и представитель ОМВД по Боровскому району Мурат МАШРАБОВ. Он отметил, что подобное поведение может стать причиной для уголовного преследования, если мужчины будут оголяться на глазах у несовершеннолетних.

Дабы не доводить ситуацию до абсурда, а именно обвинений в педофилии из-за случайно упавшего полотенца, сотрудникам МУП «МЦОН» придется провести разъяснительную беседу с клиентами, которые своими выходами на улицу уже создают антисанитарные условия в общественной помывочной.

Но, учитывая, что в местной бане работают женщины, а не крепкие ребята, вполне можно предположить, что словесный запрет будет вновь нарушен. Поэтому для наведения порядка не мешало бы ввести запрет на подобные блуждания с наложением штрафа или повторной оплатой входа в отделение бани. А в качестве дополнительной меры установить камеру наружного наблюдения, которая позволит запечатлеть все полуголые тела, вырвавшиеся из стен горячей балабановской бани.

Иван КРЕЧЕТ

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