Поворот не туда

От транспортного коллапса Балабаново спасет только новая объездная дорога.

С каждым годом транспортная нагрузка на дорожную сеть Боровского района растет. А с началом реконструкции федеральной трассы М-3 автовладельцы, устремившиеся в объезд закрытого участка магистрали, грозят увеличить интенсивность движения в разы.

Учитывая, что основной поток транспорта неминуемо двинется через ближайший объездной путь, а именно через Балабаново, в этом муниципалитете решили учесть все возможные трудности и подготовиться к ним заранее.

ВСЕ В СБОРЕ

Совещание, состоявшееся в администрации города, было посвящено развитию и усовершенствованию дорожной сети балабановского муниципалитета. Это значит, что город может надеяться не только на строительство новых автодорог и тротуаров, но и на модернизацию действующих.

Для того чтобы на этапе планирования по максимуму учесть требования законодательства и пожелания поселения, для обсуждения заданной темы были приглашены специалисты администрации, депутаты, представители ГИБДД по Боровскому району и пассажирского перевозчика. Всем им предстояло выслушать и обсудить предложения ООО «Поток», к которому муниципалитет обратился за помощью в решении своего транспортного вопроса.

Сергей ФЕДОРОВ, являющийся руководителем сектора транспортного планирования на данном предприятии, начал с наиболее проблемного участка автомобильного движения в городе - перекрестка федеральной дороги А-108 и ветки на Кабицыно, которая, в силу своей загруженности, давно утратила народное звание хайвея.

ОБЕРЕЖНЫЙ КРУГ

Кабицынская дорога за несколько лет своего затянувшегося апгрейда стала популярна у жителей Обнинска и Боровского района, которые из дома на работу, а потом обратно курсируют по ней, избегая киевскую трассу. Однако в последние годы интенсивность движения стала настолько сильной, что в городе появилось второе место с «пробками», по времени ожидания значительно превышающее односторонний тоннель под железной дорогой.

В часы пик очередь из машин выстраивается на несколько километров, и, к примеру, вставать в ожидании поворота на наукоград водителям приходится аж у светофора на центральном въезде в микрорайон ул. Дзержинского. Разрулить сложный перекресток администрация пыталась путем установки дополнительного светофора. Его наличие было призвано упростить переход трассы пешеходам и выезд фурам с расположенной рядом промзоны. Однако, по мнению водителей, электронный регулировщик только усугубил проблему.

Теперь же специалисты «Потока» предлагают новые решения, одно из которых - создание условий для нерегулируемого кругового движения. По их мнению, в данном месте достаточно пространства, чтобы организовать подобную развязку. Да и согласовать ее строительство станет намного проще уже с марта 2019 года, когда ожидается передача участка трассы А-108 в границах Боровского района из федеральной в региональную собственность.

Озвученная идея особой критики не вызвала, однако специалисты администрации усомнились, что подобный «обережный» круг удастся разместить на данном участке.

ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Согласно мониторингу, проведенному ООО «Поток», в час пик на кабицынском повороте интенсивность движения возрастает до 1200 машин. Цифра внушительная, хотя представители ГИБДД и администрации посчитали ее заниженной.

С началом ремонтных работ на М-3, а также после введения в эксплуатацию на ней платной дороги «пробка» на данном участке рискует стать постоянной ввиду отсутствия иных удобных веток для объезда «платки» в направлении Калуги. Чтобы избежать хронического транспортного коллапса, а также перегруженности автодороги, которую панируют провести по гагаринскому полю от перекрестка А-108 с ул. Лермонтова, директор ООО «Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ предложил увести поток машин от Балабанова путем строительства новой дороги.

По идее Юрия Ивановича, неподалеку от перекрестка в районе военного аэродрома «Ермолино» надо добавить асфальтированную ветку, ведущую в направлении моста в деревне Вашутино, через который далее можно добраться до Обнинска. Это позволит направить большой транспортный поток в объезд городских территорий Балабанова и Боровска.

Учитывая, что лента дороги в этом случае пройдет не только в границах балабановского муниципалитета, а также масштабность работ, в реализации идеи надеются найти поддержку на уровне района и области. В условиях отсутствия дорог-дублеров скоростного участка М-3 в боровских границах предложенный вариант может стать не только хорошим, но и единственным.

По информации, озвученной инспектором ГИБДД по Боровскому району Андреем СМИРНОВЫМ, на последнем совещании, посвященном реконструкции «киевки», представители «Автодора» сообщили об изменении своих планов. В 2019 году они остановятся на расширении трассы только в границах Наро-Фоминского района, а границу с Калужской областью пересекут не раньше 2020 года.

Это означает, что в запасе у боровских чиновников есть еще год, для того чтобы начать двигать идеи, позволяющие снять транспортную нагрузку с городских поселений, которая неминуемо возрастет.

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