20.12.2018

Кабицынскую дорогу могут реконструировать вместе с «Киевкой»



В этом году в деревне Кабицыно активно велись дорожные работы в районе поворота на микрорайон «Молодежный». Усилиями областного министерства были сделаны пешеходные зоны, переходы, заезды к остановкам и даже установлен пока неработающий светофор. Впрочем, все эти новшества меркнут рядом с тем, что может ожидать этот участок проезжей части в 2020-ом году.

К большинству дорожных работ, проводящимся под патронажем профильного регионального министерства, жители относятся с некоторым скепсисом, дескать, откуда им там знать, что для нас будет лучше. В случае с Кабицыно ситуация иная - люди сами просили навести порядок на проезжей части и наконец-то были услышаны. Итог можно назвать удовлетворительным, поскольку работы были выполнены качественно, но некоторые моменты остались непродуманными. Например, металлическое ограждение хоть и радует глаз красивым узором, но никак не защищает прохожих от летящей с проезжей части грязи, а установленный светофор так до сих пор и не заработал.

- Запуск светофора ожидается в январе, после того как будут оформлены документы и завершено подключение к электросетям. Подобные сроки были запланированы изначально, и все идет согласно договоренностям, - отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

К слову, сильно заботил водителей вопрос продолжения дорожного ремонта в следующем году, особенно на участке между Кабицыно и совхозом «Боровский», где, по мнению автолюбителей, не хватает освещения, из-за чего частенько возникают аварийные ситуации.

В ответ на это Антон Александрович обнадежил всех беспокоящихся боровчан тем, что сейчас в администрации  ходатайствуют перед Министерством дорожного хозяйства насчет включения участка от трассы А-108 до Обнинска в программу полномасштабной реконструкции вместе с началом работ по обновлению Киевского шоссе в 2020-ом году в качестве объездного маршрута.

Степан ФЕДОРОВ

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