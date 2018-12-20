Метод испуга

Боровские чиновники не знают, что делать с бродячими собаками.



Одной из самых острых проблем уходящего года в Боровском районе остается ситуация с бешенством. Объявленный в августе карантин пусть с небольшими перерывами, но длится уже без малого полгода, а карта очагов инфекции пополняется все новыми населенными пунктами.

Исходя из этого, в районной администрации твердо решили пересмотреть свою политику в области контроля над бродячими животными, однако до сих пор ограничились только этим заявлением. А потому в следующем году муниципалитет рискует еще сильнее увязнуть в череде карантинов.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Пожалуй, главная сложность в борьбе с бешенством - это то, что определить источник болезни практически невозможно. Вероятность вспышки зависит от многих факторов, будь то популяция диких животных или санитарное состояние территории. А потому и решив только одну проблему, полностью обезопасить людей от угрозы не получится.

- Откровенно говоря, невозможно просто взять и выделить какую-то конкретную причину, нужно учитывать очень много нюансов и работать с ними комплексно. Проведение вакцинации поможет снизить риск новых вспышек, поэтому это не только борьба с последствиями, но и одновременно профилактическая мера, - отметила и. о. начальника Боровской ветстанции Анастасия ЛОКТИНА.

В данной ситуации к ветврачам претензий нет - вакцины в прививочных пунктах хватает, а запланированные обходы населения проходили в срок. Но одних лишь иммунизаций для победы над инфекцией мало, поскольку необходима поддержка со стороны чиновников. Среди принятых администрацией мер можно выделить борьбу с нелегальными свалками, привлекающими к себе не только бродячих, но и диких животных. Другое дело, что генеральная уборка коснулась только участков, отмеченных на карте ОНФ, а мусор, лежащий, например, в пределах лесного массива, остался без внимания, поскольку администрация и Лесфонд не могут поделить зоны ответственности.

Что же до популяции зверей-переносчиков, то с августа на территории района охотники застрелили порядка семидесяти потенциально больных животных. К таковым специалисты относят лисиц и енотовидных собак. Как это отразится на распространении инфекции и экологической ситуации в муниципалитете, пока можно только предполагать, как и то, сколько подстреленных хищников в действительности оказались зараженными.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Складывается впечатление, что чиновники пока ограничиваются полумерами, стараясь по большей части успокоить население. При этом открытым остается самый важный вопрос - контроль за популяцией бродячих животных. Примером того, чем может обернуться упущение в этом направлении стал последний случай в Боровске, где всего одна зараженная собака покусала восемь горожан.

Сегодня ситуация на улицах районного центра куда спокойнее, но до полного решения проблемы еще далеко.

- Я бы не сказал, что животные с улиц исчезли. Навскидку смогу насчитать штук десять псов разного размера, которые у нас тут периодически мелькают, - рассказывает житель районного центра Игорь СМЫКОВ.

Чтобы убедиться в правоте местного жителя, далеко ходить не пришлось - собаки неспешно блуждали у ближайшего магазина, где выискивали себе пропитание рядом с мусорным контейнером.

- Поимка и содержание собак сегодня - очень дорогостоящее удовольствие. Контракт на восемь голов нам обошелся в сто тысяч рублей и был быстро закрыт. Сейчас мы принимаем от населения заявки по животным и рассматриваем возможность выделить из бюджета сумму на новый договор, - поделился заместитель главы администрации города Боровска по вопросам городского хозяйства Дмитрий ГОРОШКО.

Получается, что в настоящее время чиновники могут разве что гонять собак по городу, но никак не ловить. По словам Дмитрия Борисовича, если животные мешают горожанам, то «пугнуть» их отправляют коммунальные службы, а если псы попадаются особенно грозные, то и полицию.

Звучит абсурдно, но на деле единственной альтернативой дорогостоящему отлову могут стать только куда менее гуманные методы, против которых активно протестуют зоозащитники и часть поддерживающих их горожан. Под последним постом в социальных сетях на эту тему разразилась целая дискуссия, в ходе которой приверженцы обеих сторон привели достаточно логичные и обоснованные аргументы.

С одной стороны, беспокойство и жалость к братьям нашим меньшим, выброшенным на улицу и старающимся просто выжить всеми доступными способами, - чувства, близкие и понятные практически каждому человеку. Но ведь некоторые псы могут представлять для человека вполне реальную угрозу, особенно если речь идет о детях и стриках, у которых просто нет сил и смелости отогнать животное.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ ранее отмечал, что действующая система по контролю над бездомными животными неэффективна и нуждается в пересмотре. Вот только конкретных сроков так и не назвали, и в следующем году боровчане рискуют столкнуться с теми же проблемами, что и в текущем.

- Работа будет проходить по тому же принципу: большую часть финансирования по отлову и содержанию возьмет на себя район через заключение больших контрактов с подрядчиком, поселения же, в свою очередь, тоже могут включаться в эту работу при необходимости или желании, - отметил заместитель главы администрации по коммунальной части Алексей СТЕПАНОВ.

Выводы напрашиваются сами собой, и если, несмотря на ставшие очевидными в последние полгода проблемы, чиновники никак не собираются менять свой подход, то и надеяться на изменение ситуации вряд ли стоит. В конце концов, бешенство не принадлежит к числу сезонных заболеваний, и его вспышки зимой могут проходить с той же периодичностью, что и летом. Народная присказка гласит - как встретишь Новый год, так его и проведешь. И в данном случае перспектива у Боровского района весьма удручающая.

Степан ФЕДОРОВ

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