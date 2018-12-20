И вдруг зима

Боровчан просят простить, понять и сигнализировать.



Перепады температуры на прошлой неделе подкинули дорожникам немало проблем в виде гололедицы и снежной каши, разобраться с которыми вовремя удалось далеко не на всей территории района.

Примером тому стал случай с увязшим в снегу школьным автобусом, везшим детей из деревни Киселево в Балабаново.

Чтобы не допустить повторения подобных происшествий, чиновники обещали увеличить скорость реагирования на изменения погодных условий, но при этом призвали самих боровчан также не оставаться в стороне.

Проблемы засыпанных снегом дорог в первую очередь актуальны для небольших деревень, находящихся в стороне от основных дорог. И хотя их жители имеют точно такое же право на возможность без проблем добираться до дома, в приоритете у снегоборцев стоят главные автомагистрали района, а потом уже их ответвления.

Случай с детьми из Киселево стал своего рода последней каплей, после которого с подрядчиком, обслуживающим районные дороги, была проведена беседа, а население призвали не молчать и рассказывать обо всех увиденных недочетах в работе обслуживающих организаций.

‒ Ответственность за поддержание дорог в надлежащем состоянии у нас несет ИП Кузнецов, ему было сделано соответствующее замечание, и будем надеяться, что такое больше не повторится. В случае же, если у жителей есть претензии к чистоте проезжей части или тротуаров, то об этом можно сообщать по телефону «112», и мы эту информацию будем доводить до исполнителя, ‒ отметил заместитель главы района по хозяйственной части Алексей СТЕПАНОВ.

Схема остается актуальной и для дорог, находящихся в ведении поселений, при этом в диспетчерской службе будут вести отдельную статистику по сообщениям боровчан, что позволит чиновникам выделить наиболее проблемные участки для дальнейшей работы по улучшению качества уборки.

Кроме того, глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что погодные условия его подчиненным неподвластны, и горожанам все-таки следует проявить чуточку снисходительности к труженикам коммунального фронта.

‒ Мы с вами живем в северной стране, и нужно понимать, что при первом же снегопаде техника не может оказаться под каждым окном, и ей нужно время, чтобы добраться до самых отдаленных улиц и деревень, ‒ пояснил Николай Александрович.

Но если с городами ожидание это не займет слишком уж много времени, то на территории сельских поселений перегон трактора с одного конца в другой может затянуться на полдня.

Это заставляет задуматься о необходимости заключить договоры сразу с несколькими подрядчиками, которые будут оперативно выходить на свои участки и приводить их в порядок, не разбрасывая силу между несколькими населенными пунктами.

Степан ФЕДОРОВ

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