Отходный статус

На днях достала из почтового ящика очередную коммунальную платежку и с удивлением обнаружила, что в новом году у меня, как, впрочем, и у всех остальных калужан, появится новый статус. Каждый из нас будет не только квартиросъемщиком, собственником жилого помещения, плательщиком коммунальных услуг и абонентом. У нас появится новое название - образователь отходов!

В полученной мной квитанции под заголовком «Информационное сообщение от Министерства строительства ЖКХ Калужской области» значится: с 1 января 2019 года на территории Калужской области предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет осуществлять региональный оператор по обращению с ТКО. Статус регионального оператора присвоен Государственному предприятию «Калужский Региональный Экологический Оператор» (ГП «КРЭО»). В феврале 2019 года всем образователям отходов будут направлены квитанции за коммунальную услугу по обращению с ТКО, сформированную исходя из единого тарифа на услуги регионального оператора.

Из написанного выше можно сделать вывод: для профильного министерства и ГП «КРЭО» каждый из нас уже сейчас не гражданин и плательщик, а просто «образователь мусора», и первый шоковый удар по нам будет нанесен после новогодних праздников.

То, что мы в новом статусе ощутим потрясение - психологическое и финансовое, можно не сомневаться. А все потому, что даже при неясности до сих пор тарифа на ТБО рост его ожидаем. При этом расчет за услугу будет производиться не из учета количества зарегистрированных «образователей мусора» в квартире, а с квадратного метра жилой площади! Слабое утешение в этом можно поискать, только предположив, что все-таки неприятным и безликим статусом наделили не нас - людей, а метры в наших квартирах. Ведь, исходя из измененной системы расчетов, в Министерстве ЖКХ считают, что ТБО образуют не жители Калужской области, а площадь жилфонда, за ростом показателей которой тщательно следит правительство региона.

Грядущие перемены станут не первыми. Сейчас жители многоквартирных домов уже оплачивают общедомовое освещение из расчета тех же «квадратов», словно, чем больше по площади квартира, тем чаще гражданин рвется из нее побродить по лестничным пролетам подъезда. Но если воевать с решением, принятым на федеральном уровне, никто не решился, то в случае с региональной системой расчетов уже назрел протест.

На внеочередном заседании Городской Думы г. Балабанова депутаты предложили обратиться к коллегам из Законодательного Собрания региона с просьбой инициировать вопрос пересмотра системы начисления платы за ТБО, вернувшись от «по-квадратного» к по-душевному. К чему приведет эта инициатива, пока не известно. Но даже при положительной реакции со стороны парламентариев Заксобрания ждать сиюминутной реакции в Министерстве ЖКХ не приходится. А потому жителям региона, и нам в их числе, предстоит увеличить траты на оплату счетов за коммуналку.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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