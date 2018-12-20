В Коряково появится новый фельдшерско-акушерский пункт

Одним из приоритетных направлений по развитию медицины в Боровском районе является строительство ФАПов на территории сельских поселений. Их создание позволяет обеспечить людей первой врачебной помощью прямо по месту проживания, без необходимости добираться до ближайшего города.

Изначально в следующем году ожидалось открытие двух таких пунктов в деревнях Коростелево и Ильино. Однако, благодаря инициативе администрации Ворсино, в число «счастливчиков» могут попасть еще и жители Коряково.

В целом создание нового фельдшерско-акушерского пункта условно можно разделить на два этапа - строительство и наполнение необходимым оборудованием. Со вторым вопросом все более-менее ясно, и с закупкой медицинской техники и мебели проблем, как правило, не возникает. А вот с помещением под медучреждение иногда приходится помучиться.

Примером тому может стать ФАП в Асеньевском, открытие которого пришлось отложить до конца декабря из-за задержки с проведением необходимых коммуникаций к новому строению. После этого чиновники сделали необходимые выводы и отметили, что во избежание подобных ситуаций нужно заранее продумывать все возможные нюансы и начинать работать над их решением заблаговременно.

Тем не менее от подобных казусов никто не застрахован, а потому вариант, предложенный администрацией сельского поселения Ворсино, выглядит очень эффективным в своей простоте.

- Нам бы хотелось оборудовать новый медицинский пункт в деревне Коряково, и мы готовы выделить для этих нужд необходимое здание. Строительство уже завершено, и останется только закончить некоторые бумажные вопросы и завезти необходимое для работы оборудование, - отметил глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Подобный подход сразу избавляет чиновников и врачей от многих головных болей, связанных, например, с теми же коммуникациями. Ведь если здание готово и уже подключено ко всем коммунальным сетям, то никаких задержек с получением разрешений, планировкой и прочим быть не должно. Кроме того, регион или федерация экономят значительное количество средств, поскольку финансирование строительства целиком ложится на карман поселения. Конечно, подобный путь доступности медицины для селян может позволить далеко не каждый муниципалитет. Но там, где такой вариант доступен, жителям не придется дожидаться, долго томиться в ожидании открытия фельдшерско-акушерского пункта.

Свои подводные камни тоже имеются, но связаны они с бюрократическими нюансами, решить которые все-таки проще, чем создать ФАП посреди голого участка.

- Сейчас решается, каким образом оформить передачу строения: будет это договор о безвозмездном пользовании или полноценный переход в нашу собственность? В целом же здание построили хорошее, теплое и со всем необходимым, - пояснил главный врач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК.

Таким образом, в следующем году у местных жителей есть все шансы получить в свое распоряжение современный медицинский пункт, не дожидаясь, пока до их деревни дойдет очередь в программе по созданию ФАПов.

Подобная практика выглядит очень многообещающе, но, к сожалению, у других сельских поселений вряд ли получится последовать примеру Ворсино, поскольку их доходы все-таки куда скромнее.

Степан ФЕДОРОВ

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