Открытый каток в Кривском может превратиться в настоящую ледовую арену

Уходящий год выдался особенно щедрым для Кривского в плане создания новых спортивных объектов. Пожалуй, самым неожиданным и приятным сюрпризом для селян стало появление бесплатного катка, о котором давно мечтала местная детвора.

Но ограничиваться одним лишь ледовым полем администрация не намерена и планирует в будущем году активно взяться за его дальнейшее развитие.

ЗИМНЕЕ ИЗОБИЛИЕ

Несмотря на то, что новогодние каникулы для многих людей являются официальной возможностью немного полениться и вырваться из череды забот, находятся и те, кто вместо впадения в «спячку» желает провести время активно.

До этого года любителям зимнего отдыха из Кривского приходилось искать себе занятие по душе в соседних городах, будь то каток или снежная горка для детей. В этот раз администрация поселения всерьез задумалась над организацией досуга селян и создала места для катания рядом с домами своих жителей.

Причиной тому послужили сразу два фактора. Первым, как ни странно, стало строительство нового стадиона. Получив площадку для летних игр, чиновники задумались над тем, что ее использование для создания катка может плохо сказаться на качестве футбольного покрытия, и стали искать альтернативу. Выбор пал на небольшой пустырь между улицами Центральной и Мигунова, который по удачному совпадению перешел в собственность муниципалитета и отлично подходил для заливки катка.

Теперь каждый вечер здесь с удовольствием проводят время не только ребятня, но и взрослые кривчане. Более того, юные спортсмены уже устраивают матчи, благо установленное освещение позволяет играть даже по вечерам.

Большая популярность катка у жителей накладывает соответствующие требования к качеству покрытия. Следят за ним сотрудники ООО «Березовское», дважды в день проливающие лед и производящие чистку покрытия после снегопадов.

К слову, только лишь этим участие спонсоров в жизни зимней площадки не ограничилось. По их инициативе рядом с коробкой была создана горка, строительство которой обошлось администрации всего в восемнадцать тысяч рублей.

- Наша компания участвовала в создании катка, и в ходе работ мы задумались над тем, что маленькие дети не все умеют кататься и нужно сделать для них свое развлечение, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе и в одном месте, - рассказал директор по технике ООО «Березовское» Сергей КРАЕВ.

Теперь объект высотой в несколько метров стал не только центром притяжения местной ребятни, но и поводом для зависти соседей. Например, и. о. главы администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН поставил Кривское в пример своим подчиненным и предложил задуматься над созданием похожей конструкции.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ

Впрочем, несмотря на все достижения этого года, куда интереснее выглядят планы по дальнейшему развитию территории. На первых порах речь шла лишь об освещении, музыке и небольших раздевалках, но увидев у жителей интерес, чиновники задумались над куда более амбициозными вариантами.

Как рассказал глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, который сам питает известную слабость к зимним видам спорта, в перспективе из сезонного развлечения каток может превратиться в полноценный спортивный объект, если в этом будут заинтересованы сами люди.

- Весной-летом следующего года мы зальем здесь бетонное основание и организуем сбор средств через краудфандинг на создание искусственного льда и строительство над ним ангара, а рядом появится небольшое безалкогольное кафе с горячими напитками - поделился Алексей Витальевич.

Таким образом, если необходимая сумма будет набрана, то вместо катка под открытым небом на территории деревни появится небольшая «ледовая арена». Впрочем, чиновники осознают, что сбор суммы, необходимой на воплощение этой задумки в жизнь, может затянуться и на более долгий срок, и потому не торопятся заявлять о конечных сроках.

- Задумок у нас много, и все они выполнимы, если население их поддержит. Честно говоря, выходя с лозунгом «Кривское - место для жизни», казалось, что работать будет сложнее, но люди разделяют наши цели, и пока все получается, - отметил Максименко.

Однако не стоит забывать, что на данный момент это лишь задумки на перспективу и удастся ли воплотить их в жизнь - вопрос времени. Зато с уверенностью можно сказать, что зимние забавы пришлись кривчанам по нраву и при этом не обернулись для чиновников неподъемными финансовыми вложениями. Таким образом, создание катка и горки является хорошим примером совместных усилий со стороны населения, администрации и бизнесменов, объединенных в стремлении сделать свою деревню лучше.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Развитие»