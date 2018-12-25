Худой мир

В Боровске подвели итоги работы по сохранности «скандальной» старины.



История с борьбой за сохранение старых домов в Боровске превратилась в настоящую эпопею, в которой все стороны хоть и стремятся к одной цели, но не могут прийти к единому знаменателю.

На днях в районном центре прошла пресс-коференция главы администрации города Михаила КЛИМОВА и начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения ЧУДАКОВА, в рамках которой чиновники ответили на вопросы журналистов и расставили все точки на «i» по проделанной в уходящем году работе.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Ситуация вокруг отданных под снос семнадцати домов в Боровске начала накаляться еще в середине октября, когда подрядчик сровнял с землей два здания. Подобное обращение с постройками, одна из которых обладала признаками объекта культурного наследия, привлекло к себе внимание общественности и вызвало резонанс далеко за пределами района. В результате переговоров между властями и активистами было решено создать специальную рабочую группу, которая бы помогла найти инвесторов для реконструкции таких домов, а также поразмыслить над последующим их использованием.

С тех пор прошло более двух месяцев, полных свежих идей, жарких споров и важных решений, о которых глава администрации города Михаил КЛИМОВ решил рассказать на прошедшей недавно пресс-конференции. Также на вопросы журналистов ответил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

Целью встречи кроме своеобразного подведения итогов можно также назвать стремление успокоить радеющих за судьбу исторического облика города граждан, поскольку в интернете все еще бродят слухи о том, что дома вот-вот сровняют с землей.

Как отметил Михаил Климов, главная цель у всех сторон остается прежней, и администрация, со своей стороны, хочет сохранить уникальный облик города не меньше общественных деятелей.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Основываясь на словах чиновников, можно выделить несколько основных достижений, которых удалось добиться в урегулировании вопроса.

Первым и самым важным стало намерение городских властей продлить мораторий на снос домов, которые попали в список под снос после переселения из них боровчан по программе «ветхого жилья».

‒ Я считаю, что мораторий не должен сниматься до обретения Боровском звания исторического поселения. Только тогда мы будем точно знать, в каком охранном статусе находятся эти строения, и сможем грамотно выстроить стратегию по работе с ними, ‒ пояснил Михаил Климов.

Еще одним важным шагом стала постановка на государственную охрану части сооружений. Иными словами, в трех домах из списка эксперты выявили признаки объектов культурного наследия. Это значит, что теперь никакие действия в их отношении не могут проводиться без специального разрешения.

К сожалению, бюджет города не позволяет говорить о полноценной консервации всех строений, но меры по ограничению доступа к ним, а также по сохранению нынешнего состояния проводиться будут. На эти цели заложено триста тысяч рублей.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Как бы то ни было, самым важным решением в судьбе семнадцати зданий остается присвоение Боровску статуса исторического поселения.

‒ Мы очень надеемся, что все старые многоквартирные дома, не только ветхие, а вообще любые войдут в перечень ценных градоформирующих объектов в рамках проекта исторического поселения и будут поставлены на охрану как его часть, ‒ подчеркнул Евгений Чудаков.

Кроме того, обретение городом нового статуса может открыть для него и дополнительные источники финансирования, которые помогут привести в порядок те строения, которые расположены далеко от центра и мало привлекают инвесторов из числа частных предпринимателей.

Возможно, последнюю точку в этой истории поставят в следующем году, когда примут решение о присвоении Боровску статуса исторического поселения. Тогда все обсуждения и планы обретут под собой реальные правовые обоснования. А пока главным достижением в противостоянии чиновников и общественников можно назвать хлипкое перемирие. Но, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры.

Степан ФЕДОРОВ

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