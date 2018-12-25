Новая схема вывоза ТКО завалит Балабаново мусорными отходами

Начиная с первого января следующего года за вывоз мусора будет отвечать единый для всего региона оператор. В Калужской области эта миссия поручена ГП «Калужский региональный экологический оператор» («КРЭО»).

Работать по новой схеме должны начать с первых чисел января. Однако до сих пор нет четкого понимания, как именно будет организован столь непростой процесс и как изменится плата для населения.

ГЛАВНЫЙ ПО МУСОРУ

Основная задача регионального оператора - организовать своевременный вывоз мусора из населенных пунктов. Помочь ему в этом призваны компании подрядчиков, которые должны были обслуживать разные районы Калужской области. Однако учитывая большие объемы работ, найти для всей северной части региона подходящую компанию не удалось, и тогда «КРЭО» обратились за помощью к крупным перевозчикам.

Лицензию на работу в Боровском районе получило ООО «Прогресс», директор которой Юрий БОЛОТОВ был представлен руководителям поселений лично главой администрации Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ.

Главной задачей для себя подрядчик поставил не просто поддерживать порядок на территории муниципального района, но и улучшить положение, доказав эффективность проводимых реформ.

- Я надеюсь, что мы с каждым из глав отдельно обсудим все нюансы работы на их территориях. Но глобальная наша цель заключается в том, чтобы успешно поддерживать тот порядок вывоза ТКО, который существует на сегодняшний день, и в течение года постараться вывести его на более высокий уровень, - отметил Болотов.

ПОД ВОПРОСОМ

Исполнять доставшийся контракт на территории Боровского района «Прогресс» будет силами ООО «Спец-транс». Именно эта организация стала его субподрядчиком.

Такое партнерство, а еще больше планы в очередной раз возмутили балабановский депкорпус, по заявлению которого районная прокуратура в настоящее время проводит проверку законности деятельности мусоросортирующего предприятия в границах МО «г. Балабаново».

Как напомнил на днях председатель ГД Сергей СУДАКОВ, участок земли, занимаемой «Спец-трансом» на промзоне, расположенной на ул. Лермонтова, находится в частной собственности. Однако закрепленная за ним категория использования «П-6» подразумевает складирование, но ни в коей мере не сортировку ТБО. При сегодняшних объемах работы жители микрорайона регулярно жалуются на ООО. Поэтому вполне ожидаемо, что после нового года, когда «Спец-транс» повезет мусор на окраину Балабанова со всего Боровского района, этот протест возрастет.

Врио главы администрации поделился намерениями регионального центра через год создать в Тимашево площадку для сортировки мусора, и тогда территорию балабановского предприятия перестанут использовать. Но в столь оперативное решение годами не сдвигаемого экологического вопроса верится с огромным трудом. А потому опасность того, что поговорка «нет ничего более постоянного, чем временное» станет для Балабанова печальной действительностью.

ЦЕНА НЕИЗВЕСТНА

Еще одной темой для обсуждения остается расчет тарифа для населения. О его неизбежном росте говорили несколько месяцев назад, но люди до сих пор продолжают гадать: насколько существенным станет повышение платы.

Не внесла ясности и установленная региональным министерством конкурентной политики верхняя планка на услуги регионального оператора, составившая 496,75 рублей за кубометр ТКО. В эту сумму вошли затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов, НДС в размере 20%.

Экономическая обоснованность это, безусловно, важно, однако сама объявленная сумма не проясняет, сколько конкретно будет платить каждый образователь отходов, как теперь именуются абоненты в части ТКО.

На сегодняшний день известно лишь, что изменен принцип взимания платы. Если раньше сумма образовывалась из расчета каждого зарегистрированного на жилплощади человека, то теперь мусор будут считать с квадратного метра. Насколько выгодным это окажется для граждан, при отсутствии информации о тарифе, сказать сложно. Очевидно одно: наибольший удар по карману ощутят одинокие люди или малочисленные семьи, проживающие в больших квартирах.

ПРОБЛЕМЫ «ИНДЕЙЦЕВ»

Первые платежки на ТКО жители Калужской области получат в феврале, когда им придется расплатиться за услуги, оказанные в январе. Сергей Судаков счел это незаконным, поскольку об изменении тарифа на коммунальные услуги абонентов обязаны оповещать не менее чем за десять дней. Следовательно, чтобы применить новый тариф на вывоз мусора, опубликовать информацию о нем было необходимо не позднее 22 декабря. Тем не менее вряд ли найдутся силы, способные противостоять мусорным начислениям.

Что касается процедуры оплаты, то с 2019 года это необходимо будет делать по отдельной «бумажке». Выставлять счета и рассылать квитанции на оплату услуги будет региональный оператор - ГП «КРЭО».

Изначально сбор платежей за ТКО намеревались оставить за управляющими компаниями. Однако, учитывая, что сборы за коммунальные услуги никогда не бывают стопроцентными, а заплатить по выставленным счетам оператору УК пришлось бы сполна, они попросту отказались быть промежуточным звеном между жителями и еще одним областным монополистом.

К слову о звеньях этой мусорной цепи. Депутат Владимир ЖИГАНОВ считает, что их и без того слишком много, что в итоге значительно удорожит цену для потребителя. По его мнению, история с региональным оператором ненадолго, примерно на пару лет. В качестве аргумента он привел историю региона в части водоснабжения.

- За годы работы в Калужской области частной компании все водное хозяйство было развалено. Губернатору пришлось принимать решение и создавать госструктуру, чтобы выйти из кризиса. С мусором может случиться та же история, - считает председатель бюджетной комиссии балабановской ГД.

Учитывая, что ГП «КРЭО» действительно собирается выполнять обретенные на долгие годы полномочия силами частных подрядчиков, слова Владимира Африкановича могут оказаться пророческими, и мусор станет еще одними «граблями», на которые наступит весь регион.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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