25.12.2018

Ваш выход!



Балабановский депутат предложил коллегам временно стать беспартийными.

Думающий политик помнит о выборах постоянно, даже тогда, когда он только обрел народную поддержку и до следующей кампании еще много времени. Однако такое поведение более свойственно на федеральном уровне. А в небольших муниципалитетах депутаты и чиновники начинают активную деятельность за пару месяцев до народного волеизъявления, что порой выходит им боком.

Но балабановский депутат Николай ГУСЕВ бдительности не теряет, за что регулярно получает упреки в популизме со стороны коллег. Вот и на минувшей неделе Николай Иванович не только подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, но дал совет товарищам: что им необходимо сделать, чтобы получить вожделенные голоса избирателей.

Депутат Николай Гусев - долгожитель балабановской Городской думы, а потому отлично знает, как действовать, чтобы получить нужное количество голосов. В настоящее время он дорабатывает третий срок в представительном органе. Как и в прежние годы, этот парламентарий является одним из «продуктивных», что не мешает ему эпатировать коллег и общественность, насколько это возможно в таком небольшом городе, как Балабаново.

На минувшем 20 декабря внеочередном заседании Городской думы Николай Иванович предложил своим коллегам покинуть партию.

‒ Выйдите перед выборами из партии! Как вы на выборы пойдете? Вас люди не поддержат! - пророчил Гусев, рекомендуя депутатам временно покинуть состав «Единой России», в которой он сам тоже состоит.

Такое неполиткорректное заявление депутат-единоросс мотивировал рядом непопулярных мер, принятых недавно. Это пенсионная реформа, увеличение НДС, рост тарифов на ЖКХ в особенности в отношении регионального оператора по вывозу ТБО.

Сам Николай Иванович собирается покинуть «ЕдРо», и, следует полагать, безвозвратно, поскольку подобный выпад ему вряд ли простят в местном отделении правящей партии.

Что касается депутатов, которым это предложение было адресовано, а таковых в балабановской думе большинство (Артем ТАРУТИН - член «Справедливой России», Светлана ЗАЦАРИННАЯ и Михаил КЛЮЕВ - беспартийные), то они встретили его с улыбкой. Вероятно, даже в ситуации, при которой думский долгожитель Гусев решил ретироваться, остальные не собираются брать «академический отпуск» ради голосов избирателей.

 Анна КНЯЗЕВА

Другие статьи из рубрики «Власть»

Владислав Шапша разыгрывает стратегические партии, чтобы «выбить» из бюджета больше денег

Глав администраций отправили в соцсети

Кто так строит?

Фантазии чиновников, или полетят ли по городу диваны?

В Заксобрании расширили Обнинск

Депутат Светлана Лукьяненко: «Самоуправление в обнинске вышло на другой уровень»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:35 25.12.2018
25
декабря
2018
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление