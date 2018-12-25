Ваш выход!

Балабановский депутат предложил коллегам временно стать беспартийными.

Думающий политик помнит о выборах постоянно, даже тогда, когда он только обрел народную поддержку и до следующей кампании еще много времени. Однако такое поведение более свойственно на федеральном уровне. А в небольших муниципалитетах депутаты и чиновники начинают активную деятельность за пару месяцев до народного волеизъявления, что порой выходит им боком.

Но балабановский депутат Николай ГУСЕВ бдительности не теряет, за что регулярно получает упреки в популизме со стороны коллег. Вот и на минувшей неделе Николай Иванович не только подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, но дал совет товарищам: что им необходимо сделать, чтобы получить вожделенные голоса избирателей.

Депутат Николай Гусев - долгожитель балабановской Городской думы, а потому отлично знает, как действовать, чтобы получить нужное количество голосов. В настоящее время он дорабатывает третий срок в представительном органе. Как и в прежние годы, этот парламентарий является одним из «продуктивных», что не мешает ему эпатировать коллег и общественность, насколько это возможно в таком небольшом городе, как Балабаново.

На минувшем 20 декабря внеочередном заседании Городской думы Николай Иванович предложил своим коллегам покинуть партию.

‒ Выйдите перед выборами из партии! Как вы на выборы пойдете? Вас люди не поддержат! - пророчил Гусев, рекомендуя депутатам временно покинуть состав «Единой России», в которой он сам тоже состоит.

Такое неполиткорректное заявление депутат-единоросс мотивировал рядом непопулярных мер, принятых недавно. Это пенсионная реформа, увеличение НДС, рост тарифов на ЖКХ в особенности в отношении регионального оператора по вывозу ТБО.

Сам Николай Иванович собирается покинуть «ЕдРо», и, следует полагать, безвозвратно, поскольку подобный выпад ему вряд ли простят в местном отделении правящей партии.

Что касается депутатов, которым это предложение было адресовано, а таковых в балабановской думе большинство (Артем ТАРУТИН - член «Справедливой России», Светлана ЗАЦАРИННАЯ и Михаил КЛЮЕВ - беспартийные), то они встретили его с улыбкой. Вероятно, даже в ситуации, при которой думский долгожитель Гусев решил ретироваться, остальные не собираются брать «академический отпуск» ради голосов избирателей.

Анна КНЯЗЕВА

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