Спокойствие, только спокойствие

Символ грядущего года поделился секретами счастливой жизни с боровчанами.

До начала Нового года остается всего неделя, и все вокруг уже начали активно готовиться к его встрече. Символом 2019-го согласно китайскому календарю был объявлен Желтый Кабан, а потому чтобы правильно подготовиться к торжеству и провести его, не обидев покровителя, следует познакомиться с ним поближе. А помочь в этом боровчанам может живущий в совхозе «Боровском» кабан Рома.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ

При разговоре о свиньях на ум сразу приходят забавные пятачки, крючковатые хвостики и любовь поваляться посреди лужи. На самом деле, одомашнивание именно этого животного, неприхотливого в еде и прекрасно чувствующего себя практически в любом климате, позволило человеку расселиться практически по всему земному шару.

Сегодня спрос населения на вкусные мясо и сало удовлетворяют крупные фермерские предприятия, и лишь немногие люди продолжают держать свиней в своем личном хозяйстве. К таким относится семья НИКИТИНЫХ из совхоза «Боровский», на протяжении многих лет разводящая для себя этих полезных во всех отношениях животных.

В настоящее время у них проживает лишь один «квартирант» - кабанчик по имени Рома. Трехлетний хряк является своего рода долгожителем, поскольку представителей данной породы обычно забивают по достижению шести месяцев, а в идеале такой зверь может дожить до 20-22 лет.

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

Согласно описанию кабан - бережливый хозяин, уделяющий много внимания своему дому и семье и не склонный к авантюрам и лишним эмоциям. Если верить хозяйке Ромы Светлане НИКИТИНОЙ, то представления древних китайских астрологов абсолютно верны.

- Очень спокойный и покладистый зверь, никогда даже не пытался кого-нибудь стукнуть или укусить. С ним и дети могут играть, и птицы абсолютно спокойно рядом гуляют, и даже кот приходит проведать. Было бы здорово, если бы грядущий год оказался таким же размеренным и безмятежным, - рассказала Светлана Александровна

Оказалась правдой и любовь кабана к своему дому. Рома явно не из тех животных, что сломя голову кидаются на улицу, стоит лишь открыть дверь, а вытащить его на прогулку стоило немалых усилий, поскольку тепло своего хлева хряку явно нравится больше, чем зимняя стужа снаружи.

И если к необходимости выходить на свежий воздух кабан относится с явным неодобрением, то в том, что касается сытного обеда, равных ему просто нет. Свиньи, как и человек, абсолютно всеядны, а потому с равным аппетитом уминают как различные корешки, так и мясо. В дикой природе особо агрессивные секачи порой могут натурально охотиться на мелких или раненых животных ради пропитания.

Что же до домашних, то Роман от хищнических замашек своих родственников далек и, будучи закоренелым вегетарианцем, ест все, что приносят ему с хозяйского огорода. Оказавшись же на улице, он тоже не стал терять время даром и вместо бесцельного блуждания из стороны в сторону принялся разрывать снег в поисках чего-нибудь съестного.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

К слову, медийный образ грязнули на проверку оказался лишь плодом народной фантазии. Как отмечают хозяева, свин старательно вычесывает свою шкуру при первой же возможности, а по земле катается только для того, чтобы сбить мошек и других насекомых. Даже в плане туалета умный кабан мало чем отличается от тех же кошек, выбрав в качестве отхожего места самый удаленный от его подстилки угол.

Так что если вы хотите угодить символу года, то постарайтесь отметить праздник дома, пригласив много гостей и проследив за тем, чтобы стол ломился от всяких вкусностей. Единственным исключением же из торжественного меню по понятным причинам должна стать свинина. Есть ее в следующем году никто не запрещает, но в новогоднюю ночь было бы не лишним выказать покровителю знак уважения.

Таким образом, за судьбу Ромы в ближайшее время можно не переживать, и праздники он встретит в качестве домашнего питомца, а не главного блюда. Впрочем, как отметил Юрий Никитин, учитывая солидный по поросячьим меркам возраст, он еще подумает, стоит ли вообще забивать хряка.

Ну а всем нашим читателям наверняка найдется чему поучиться у везучего кабанчика, и в Новом году мы желаем никогда не переживать по пустякам, ценить домашний уют и, конечно же, какими бы важными не были дела, всегда находить минутку для отдыха.

Степан ФЕДОРОВ

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