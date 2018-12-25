Собственникам зданий напомнили о необходимости уборки снега

Зима ‒ достаточно травмоопасная пора и без свисающих над головой сосулек и нечищеных сугробов перед подъездом. Проблема в том, что коммунальщики и собственники отдельных зданий (магазинов и общественных организаций) недобросовестно выполняют свои обязанности. К такому выводу пришли представители территориального отдела административно-технического контроля № 2 управления административно-технического контроля Калужской области.

При проведении ими проверок соблюдения законодательства в сфере благоустройства на территории Обнинска, Малоярославецкого, Боровского и Жуковского районов было выявлено значительное количество нарушений в отношении требований к уборке территорий в зимний период.

‒ Собственники и арендаторы зданий и сооружений должны позаботиться о систематической уборке прилегающей территории от снега и обработке пешеходных дорожек песчано-соляной смесью. Также при образовании сосулек и наледи на крышах они обязаны своевременно удалять их, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровья граждан. В случае схода наледи с крыш могут быть травмированы люди, и ответственность, вплоть до уголовной, ляжет на владельцев зданий, ‒ отметил главный специалист территориального отдела административно-технического контроля № 2 Алексей БРЫНЦЕВ.

Не следует об этом забывать и главам поселений, руководителям предприятий и учреждений. Подъездные пути, стоянки, площадки возле зданий должны быть очищены, согласно требованиям правил содержания и благоустройства поселений. В противном же случае штрафы за нарушение налагаются на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц ‒ от двадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Семен ФРОЛОВ

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