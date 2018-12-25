Физкульт-привет

В Совьяках взяли курс на развитие спорта.



В этом году благодаря полученному гранту на развитие сельского поселения в Кривском был построен новый футбольный стадион. Глядя на удачный опыт соседей, в Совьяках решили не отставать и тоже запланировали строительство новой спортивной зоны на следующий год.

Предложенный администрацией проект тренажерной площадки был одобрен в Калуге, что позволило сделать еще один шаг к развитию уличного спорта в Совьяках.

В том, что касается спортивных объектов, Совьякам есть чем похвастаться и перед более обеспеченными соседями. Два года назад здесь построили площадку для игры в футбол, аналогов которой в других поселениях в настоящее время нет.

Поле размером двадцать на сорок метров покрыто современным искусственным газоном, под которым скрывается продуманная система дренажа для отвода воды, игровая зона огорожена и освещена. Теперь администрация пристально следит за сохранностью своего объекта, обеспечивая уборку и производя небольшие, но важные улучшения. Например, здесь установили небольшой вагончик, в котором спортсмены могут переодеться и оставить свои вещи на время игры.

Площадка была построена силами местного бюджета по настоянию депутатов Сельской Думы, и именно от них исходит инициатива продолжить развитие объекта.

В администрации с мнением парламентариев согласились, только в этот раз решили прибегнуть к помощи вышестоящих бюджетов. Согласно задумке, на прилегающей к футбольному полю территории появится спортивная площадка с прорезиненным покрытием, на которой установят уличные тренажеры. А, объединив два объекта в единый спортивный объект, вокруг проложут дорожку для занятия бегом.

Обойдется такая «пристройка» в 2,5 млн руб., из которых миллион двести выделят из областного бюджета, миллион ‒ из районного, а оставшиеся 300 тыс. добавит местная казна. При этом важно учесть, что сумма эта не окончательная и в рамках согласования сметы может измениться, поскольку изначально региональные власти намеревались выделить на восемьсот тысяч больше, но по каким-то причинам решили подтянуть поясок.

Впрочем, в Совьяках не унывают и уверяют, что подобные изменения на объемы строительства никак не повлияют.

‒ Мы работаем совместно с депутатами нашей Думы и прислушиваемся к мнению людей, которые уже оценили и ждут новый спортобъект в селе. Если по каким-то причинам дотации из вышестоящих бюджетов сократятся, мы будем искать деньги в своей казне, но проект мы осуществим в любом случае, ‒ заверил заместитель главы администрации поселения Ярослав СМЕТАНКИН.

На сегодняшний день озвученная администрацией сельского поселения идея выглядит очень многообещающей, и то, что в Совьяках к созданию спортивных сооружений подходят основательно и комплексно тоже внушает оптимизм.

Теперь главное, чтобы воплощать все задуманное взялся ответственный подрядчик, иначе даже такое хорошее начинание может превратиться в сопровождаемый ссорами долгострой.

Степан ФЕДОРОВ

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