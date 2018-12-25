Время изменять мир

Через несколько дней 2018 год станет нашим прошлым и каждый, оглянувшись, сможет сказать, насколько удачным он был для него. Вероятно, однозначной оценки не будет, поскольку наша жизнь - калейдоскоп, постоянно меняющий вокруг нас цветовую гамму.

Для меня уходящий период стал годом откровения, раздумий и переосмысления. Временем разочарования в, казалось бы, надежных людях и поразительных открытий прекрасного и удивительного в тех, кто долгое время был рядом, но оставался незаметным. А еще это год побед на профессиональном поприще и личностного роста. На первый взгляд, даже мне он кажется сумасшедшим, но на самом деле это трамплин к следующим победам, тем, которые я лично намерена одержать в будущем.

В принципе, каждый период нашей жизни - это плацдарм для следующего витка событий. И только от каждого из нас зависит, в какую сторону они начнут развиваться. А потому самое главное на рубеже нового года, как некой точки отсчета, принять правильное решение для своей следующей цели. И я искренне желаю Вам, дорогие читатели «Недели Боровского района», чтобы вы смогли выбрать нужный ориентир и следовать ему, несмотря ни на что, и, не ожидая помощи со стороны.

Конечно, жизнь каждого из нас зависит от тысячи внешних факторов, среди которых: работа и плата за нее, здоровье и качество медицинских услуг, образование и возможность развиваться. И далеко не все составляющие нашей жизни несут позитив и радость. Но важно понять, что это общие условия, в которых находится каждый из нас. А значит, то, каким будет завтра, зависит исключительно от личного выбора в конкретной ситуации.

В сотый раз повторю: тот, кто хочет изменить мир, должен начать с себя. Можно, конечно, посидеть в сторонке и подождать, когда кто-то перевернет вселенную, и на вас посыплются звезды. Но велика вероятность, что они пролетят мимо, в сторону тех, кто хотя бы сделал попытку проявить свою активность.

А потому, искренне верю, что ряды наших читателей в 2019 году пополнят новые неравнодушные жители Боровского района. Те, кому есть чем поделиться с остальными; те, кто способен вести за собой других, готовых быть полезными, но пока не знающих, как это сделать. Ведь для того, чтобы наша вселенная изменилась, достаточно помочь стать лучше маленькому миру вокруг нас под названием Боровский район.

От нашего небольшого, но дружного и готового прийти на помощь каждому коллектива газеты «Неделя Боровского района» я поздравляю Вас, наши читатели -единомышленники и критики, с наступающим Новым годом! Пусть в дом каждого из вас придут добро, счастье и благополучие. Хороших Вам новостей!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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