Праздник к нам приходит

Новый год в Боровском районе отметят с размахом.

Удивить интересным представлением современного зрителя - задача непростая. Тем не менее из года в год творческие коллективы поселений Боровского района стараются подготовить для новогоднего праздника что-то новое и необычное.

Мероприятий на время каникул и предпраздничную неделю запланировано столько, что каждый желающий обязательно найдет себе развлечение по душе.

НА ВЕСЬ РАЙОН

Создавать новогоднее настроение в районном центре начнут заранее. Начиная с 20-го декабря и по 10-ое января в Музейно-выставочном центре будут проходить уроки, посвященные истории елочных игрушек, праздничному гаданию и ярмаркам, а 21-го января здесь планируют провести семейный кинозал с тематическими фильмами и мультиками.

В Детской школе искусств 26-го декабря намечен подготовленный учащимися концерт «Новогодний сюрприз», а в читальном зале Центральной библиотеки запланирован целый ряд встреч: 25-го декабря - чтения «Из снежинок Вьюженка заплела узор», 26-го - утренник «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» и игровая программа с конкурсами 27-го декабря. По схожей программе здесь пройдут и рождественские дни 4-го и 6-го января.

Последним же праздничным мероприятием в декабре станет показ спектакля «Подарок для Деда Мороза» воспитанникам центра «Гармония» 28-го декабря.

Впрочем, в 2019-ом году боровчан тоже ждет немало интересных событий. Первым из которых, конечно же, станет новогодняя программа на городской площади в ночь на первое января.

Затем спустя три дня горожан приглашают посетить митинг, посвященный освобождению г. Боровска от немецко-фашистских захватчиков в ВОВ, начало которого запланировано на 12:00.

Седьмого января с рождественским спектаклем выступят воспитанники Воскресной школы при Благовещенском соборе, а продолжением темы станет традиционный фестиваль «Вифлеемская звезда», который пройдет на сцене РДК 11-го января.

В БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ ЗОВУТ ВО ДВОР

В Балабаново праздники пришли с небольшим опережением по сравнению с районным центром, и обороты сбавлять здесь явно не собираются. Следующим намеченным мероприятием станет благотворительная новогодняя сказка для детей, находящихся под патронатом социального центра «Ориентир», 26-го декабря. А днем позже в ГДК пройдет «Елка Главы», посетить которую смогут лучшие ученики начальных классов всех школ города.

Разбавит череду праздничных представлений митинг, посвященный освобождению города от фашистских захватчиков 28-го декабря.

Вслед за новогодней ночью балабановцев ждет череда спортивных праздников «Выходи во двор гулять», а также серия мультчасов для малышей, показ которых начнется 3-го января. Ну а самыми яркими и запоминающимися событиями станут показ спектакля «12 месяцев» столичными артистами 5-го января и выступление ансамбля «Зорюшка» 8-го января.

СПЕКТАКЛЬ В ТЕМУ

Не отстают от соседей и в Ермолине, где 27-го декабря поздравят детей из малообеспеченных семей. Большое новогоднее представление намечено на 29-ое число, и начнется оно в 12:00 со спектакля «Следствие ведут пятачки».

В ночь на первое января, помимо привычных поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки, горожан планируют порадовать праздничной дискотекой до трех часов утра. Завершит плеяду выступлений детская рождественская сказка на сцене ДК «Полет» 7-го января.

РАЗДЕЛЯЙ И ПРАЗДНУЙ

В сельских поселениях гулять на каникулах тоже будут с большим размахом. Например, в Кривском детский спектакль 28-го декабря сменит постановка «Перо Жар-птицы или в погоню за счастьем» с интригующей припиской «новогодняя сказка для взрослых». Посмотреть представление можно будет 30-го декабря и 13-го января. Также для малышей будут организованы мультвечера 5-го и 6-го января, а для молодежи - дискотеки 30-го декабря и 11-го января. По-настоящему семейным мероприятием для всех возрастных групп должен стать запланированный на 3-е января день зимних видов спорта на катке в Кривском.

НАРЯЖАЕМ ВМЕСТЕ

Интересно подошли к планированию Нового года в совхозе Боровский. Здесь частью праздника станет сам процесс украшения елки в парке поселения. Всех желающих принять участие ждут там 26-го декабря в 15:00.

Сами же гуляния пройдут в местном ДК 29-го декабря и будут состоять из различных театральных представлений, конкурсов и спектаклей. Также вечером своя программа будет проходить в Доме культуры Комлево, где 30-го декабря состоится «Новогодний серпантин» для детей.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОХВАТ

А вот на территории самого большого сельского поселения района Асеньевского уместить всю программу в стенах одного ДК не выйдет, поэтому праздничные представления для малышей будут проходить параллельно сразу в нескольких населенных пунктах.

В самом Асеньевском 20-го декабря и 7-го января, а в деревне Серединское - 29-го декабря, 3-го и 5-го января. Больше всего различных спектаклей и игровых конкурсов подготовили в деревне Борисово, здесь празднования намечены на 29-ое и 30-ое декабря и 7-ое января. Кроме того, в стенах местного ДК 6-го января пройдет праздник «Однажды ночью во дворе», посвященный народным традициям.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

По схожей схеме будут праздновать Новый год и в Совьяках, только здесь можно выделить лишь два «очага культуры». ДК центра поселения порадует детвору спектаклями и игровыми программами 30-го декабря, а также 3, 6 и 8 января. Кроме того, в саму новогоднюю ночь здесь будут организованы танцы для всех желающих.

По тому же сценарию будут встречать 2019-ый и в СДК Митяево, разве что мероприятий для детей здесь немного больше, и представления намечены на 30-ое декабря и 1, 3, 7-ое января.

В ВОРСИНО ЖДУТ «НОВОГОДНИЙ СНЕГОПАД»

Интересным выглядит расписание мероприятий в Ворсино. Несмотря на большое количество различных представлений, все они по большей части пройдут на территории самого села, и лишь некоторые после этого повторно будут показаны в Коряково.

Спектакль «Новогодние приключения Буратино и его друзей» состоится 26-го декабря на «Елке Главы», а после для тех, кто не успел, повторен 7-го января. Перед Новым годом, 28-го декабря, для детей, занимающихся в различных кружках, будет организован бал «Новогодний снегопад», а в саму ночь праздника, перед началом танцевальный программы малышей порадуют постановкой о приключениях Хрюни.

В честь Рождества 5-го января, начиная с 13:00, ворсинцев ждет насыщенная программа, которую на следующий день повторят в Коряково, но начнется она в 17:00.

В целом же на недостаток культурно-массовых мероприятий жаловаться не приходится, и можно точно сказать, что боровчанам не дадут заскучать на каникулах, ведь при желании найти интересное событие на территории района можно будет практически в любой день.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»