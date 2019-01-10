«Сухой» Новый год

Жители «Олимпийской деревни» остались без воды в первые дни января.



Перебои с водой для жителей деревни Кабицыно и соседних микрорайонов в последнее время становятся нормальным явлением. И даже в праздничные дни обойтись без отключений не удалось - в этот раз вышел из строя насос, снабжающий водой «Олимпийскую деревню», а чтобы устранить поломку, коммунальщикам потребовались целые сутки.

За пару месяцев до Нового года без воды остались жители микрорайона «Молодежный», и случившаяся 4-го января в «Олимпийской деревне» авария стала практически ее повторением, только куда менее масштабным.

Судите сами - причиной перебоя, как и в первом случае, стал выход из строя насоса на скважине, и опять имевшиеся в распоряжении ЖКУ запасы воды были израсходованы в первые часы, после чего обеспечение живительной влагой стало для населения микрорайона личной заботой.

Впрочем, учитывая, что ЧП случилось во время каникул, с аварией действительно удалось справиться в кратчайшие сроки.

- Ситуация очень неприятная, но такие происшествия предугадать невозможно. Перегорело оборудование на скважине, а учитывая, что на праздниках все люди дома, то имевшиеся запасы быстро исчерпались. Радует, что смогли достаточно быстро разобраться с ситуацией, и уже на следующий день подача воды была восстановлена, -отметил глава администрации совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК.

На сегодняшний день на карте Боровского района можно выделить две территории, где проблемы с водоснабжением стоят особенно остро, - Ермолино и деревня Кабицыно. Аварии здесь происходят с пугающей частотой, но если в Ермолине, где состоянием сетей ведает государственное предприятие, есть хоть какие-то надежды на улучшение ситуации, то с окружающими Кабицыно микрорайонами все куда сложнее.

Отвечающее за подачу ресурса ЖКУ уже не первый год конфликтует с местными жителями, которые остаются недовольными качеством предоставляемых услуг. С другой стороны, предприниматель напоминает о низкой собираемости коммунальной платы и затратах на обслуживание сетей.

Возможно, вмешательство районных властей могло бы как-то урегулировать ситуацию, но, судя по отсутствию интереса к проблеме, чиновники просто не хотят влезать в заварившуюся кашу. А жителям остается уповать лишь на то, что через пару лет эти территории, скорее всего, войдут в границы Обнинска, и тогда уже администрация наукограда возьмется навести здесь порядок.

Степан ФЕДОРОВ

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