Вопрос районного масштаба

Николай Калиничев рассказал о перспективах нового года.

В конце декабря в администрации Боровского района состоялась пресс-конференция Николая КАЛИНИЧЕВА, на которой он ответил на вопросы журналистов. Несмотря на то, что в канун Нового года принято подводить итоги, представителей СМИ больше интересовали перспективы.

Пожалуй, иначе и быть не могло, ведь наряду с ростом экономических показателей Боровского района, на его территории из года в год перекочевывают проблемы, решение которых очень ждут в поселениях.

ИСТОЧНИК УСПЕХА

Осуществление планов любого муниципалитета, в том числе и районного, зависит, как все в нашей жизни, от денег. А потому вопросу собираемости налогов, которые частично остаются в консолидированном кошельке, уделяется большое внимание.

В 2018 году МО МР «Боровский район» превзошел показатели доходов прошлого года. Добиться такого приятного результата помогло окончание льготного трехлетнего периода налогообложения резидентов индустриального парка «Ворсино». Таким образом, вместо запланированных 74 млн в казне Боровского района оказалось 160 млн рублей.

Как отметила заместитель главы администрации, начальник финотдела Анна ГОРЯЧЕВА, показатели бюджета позволяют району удерживаться на третьей позиции самых богатых муниципалитетов региона. Боровчане традиционно уступают только Калуге и Обнинску, имеющим статус округов, и, как следствие, свою формулу распределения доходов.

Отличный результат 2018 года - это не только повод для радости от свершившегося финансового успеха муниципального района, но и повод ожидать достижения новых целей в виде роста поступлений в начавшемся временном отрезке. Строить амбициозные планы позволяет не только успешное «заселение» ворсинской инвестиционной площадки, но и интерес представителей крупного бизнеса к экономической зоне, расположенной в границах сельского поселения «Совьяки».

ТЕПЛЫЙ ПЛАН

Деньги, которых еще нет, но на которые в Боровском районе уже построили планы, пригодятся и для очередного концессионного соглашения по реконструкции теплового хозяйства еще одного поселения. В 2019 году приступить к решению проблем отопительной системы города, вслед за Боровском и Балабановом, намеревается город Ермолино. Здесь, прибегнув к схеме государственно-частного партнерства, тоже мечтают обновить котельные и теплотрассы.

Как прокомментировал Николай КАЛИНИЧЕВ, на сегодняшний день продолжаются переговоры с потенциальным инвестором. Тем не менее руководство района надеется на начало реализации проекта уже в этом году.

С учетом дороговизны реконструкции теплохозяйства и скромного бюджета ермолинского поселения основную нагрузку готов взять на себя бюджет Боровского района.

- Вхождение в концессию позволит администрации города Ермолино уйти от ненужных трат, которые не идут на усовершенствование тепловой системы города, а расходуются лишь на содержание своего муниципального предприятия. Боровск и Балабаново уже ощутили положительный результат от концессии, на очереди ермолинский муниципалитет. Конечно, бюджет поселения не позволит самостоятельно исполнять обязательства перед бизнес-партнером. Поэтому, вполне вероятно, район тоже примет в этом проекте финансовое участие. Я считаю, что деления здесь быть не должно: все поселения - части единого Боровского района, и мы должны помогать всем нашим жителям, - отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

МНОГОДЕТНОЕ БЛАГО

Несмотря на очевидные успехи в теплоснабжении поселений, в коммунальной сфере, как всегда, остается много нерешенных вопросов. Среди них - обеспечение коммуникациями земель, выданных многодетным семьям.

Боровский район оказался одним из первых, кто в России начал выделять этой категории граждан земельные участки, обещанные экс-президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Сегодня сформированы две территории, где обладателями наделов являются родители с тремя и более детьми, - в деревнях Сатино и Красное.

Однако быстрота распределения «президентских» соток никак не отразилась на обеспечении этих земель коммуникациями. До сих пор власти района занимаются вопросами обустройства дорог и электроснабжения.

Что касается газификации, то, как прокомментировал глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, этот вопрос зависит только от самих многодетных, а именно от скорости строительства на выделенных участках жилых домов и их регистрации. Именно от официально зарегистрированного количества домостроений отталкивается ресурсоснабжающая организация, решающая ввести ветку голубого топлива в какой-либо населенный пункт.

А вот на центральное водоснабжение боровским многодетным семьям вообще рассчитывать не приходится по причине дороговизны строительства очистных сооружений. Обеспечивать свои жилища водой им придется при помощи колодцев и скважин на своих участках. К слову, Николай Калиничев, являющийся главой многодетной семьи, отметил, что его домовладение тоже не оборудовано централизованным водоснабжением. Но это обстоятельство можно считать разве что свидетельством равных условий для всех, нежели поводом для оптимизма.

ОБЕЩАННОГО ЖДУТ

И все же есть для боровских родителей и радостные вести. Детский сад, построенный больше года назад за счет Министерства обороны на улице Ворошилова, в 2019 году сможет распахнуть свои двери для воспитанников.

В настоящее время здание ДДУ передано в муниципальную собственность, но земля под ним осталась принадлежать военному ведомству. По этой причине детсад не может получить лицензию на право работать по профилю.

Администрация Боровского района заверила, что передача участка должна произойти в феврале, после чего последует процесс получения необходимого документа.

Кроме этого, в Балабанове запланировано строительство детского сада на гагаринском поле. Работа над проектом должна начаться в этом году. Новое ДДУ разместят неподалеку от школы, возведение которой начнется весной 2019 года.

ЗА ПРЕДЕЛЫ

Не обошли журналисты и тему новой схемы вывоза бытовых отходов, которая заработала в Калужской области с 1 января. Николай Александрович признал, что поселения Боровского района находятся в разной степени готовности к работе с региональным оператором - ГП «КРЭО». Но все проблемы переходного периода, по его мнению, не должны сказаться на качестве предоставляемых услуг.

В отношении обеспокоенности балабановцев тем, что город превратится в мусорную свалку, поскольку именно сюда на территорию ООО «Спец-транс» будут свозить для сортировки мусор со всего Боровского района, Калиничев ответил, что необходимо искать альтернативу этой территории, поскольку подобных предприятий не должно быть в границах населенных пунктов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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