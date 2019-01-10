Что год грядущий нам готовит?

Как поменялась жизнь боровчан с первого января.



Начало нового года - это не только пора праздников и долгих каникул, но и время для вступления в силу ряда изменений в существующее законодательство. Некоторые из них настолько масштабны, что коснутся жителей всей страны, а другие, напротив, будут действовать лишь на территории Калужской области.

БОЧКА ДЕГТЯ

Пожалуй, самым неоднозначным и широко обсуждаемым нововведением стала объявленная пенсионная реформа. О ее плюсах и минусах было сказано достаточно, но итог у всех дискуссий один - закон вступил в силу, а значит, его необходимо соблюдать. По новым правилам возраст выхода на заслуженный отдых будут постепенно увеличивать, пока к 2028 году он не остановится на отметке в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Необходимость этих изменений в правительстве обосновали старением населения и невозможностью бюджета обеспечить всем достойную старость.

Немало недовольства у людей вызвала новость об увеличении НДС с 18 до 20 процентов. Рост ставки обусловлен необходимостью увеличения средств, поступающих в социальный сектор, но, с другой стороны, подобное решение чревато повышением цен практически на все товары, и, как следствие, снижением покупательной способности населения.

Еще одним не самым приятным изменением можно назвать новый принцип расчета налога на недвижимость. Теперь за основу будет браться не инвентаризационная, а кадастровая стоимость объекта. Эксперты сошлись на том, что больше всего от этого пострадают владельцы квартир в центре больших городов, плата за которые может вырасти чуть ли не в 7 раз.

ЛОЖКА МЕДА

А вот исключение из правовой практики такого понятия, как «дача» можно назвать переменами к лучшему. С первого января все дачники разом стали считаться садоводами, и хотя для СНТ это грозит немалой бюрократической волокитой, нововведение сильно облегчит жизнь владельцам загородных участков, ведь теперь на них без всяких дополнительных разрешений можно заниматься капитальным строительством и даже прописываться.

Также начиная с первого января изменилась планка, касающаяся минимального размера оплаты труда. В мае прошлого года в Госдуме было принято решение приравнять ее к прожиточному минимуму, а значит, пересматриваться она будет постоянно. На 2019-й она составила 11280 рублей, при этом сумма может незначительно колебаться от региона к региону в зависимости от стоимости продуктовой корзины.

К слову, изменение МРОТ также отразится и на всех привязанных к нему пособиях, например при оформлении больничного листа по беременности и родам.

Для автолюбителей приятной новостью станет «правило 0,3 промилле». Теперь административным правонарушением будет считаться превышение именно этого порога содержания спирта в крови. По сути, это означает, что распивать алкоголь накануне поездки все также не стоит, но теперь можно не беспокоиться о том, что тестер среагирует на стакан кефира или бутылку кваса.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Ну а самым необычным законом, вступившим в силу в этом году на территории Калужской области, стало налогообложение самозанятых лиц. Регион попал в четверку пилотных территорий, где будет опробовано это новшество. Теперь любой работающий, но не зарегистрированный официально боровчанин может начать уплачивать налоги со своих доходов, открывающих ему доступ к тем же социальным благам, что имеют трудоустроенные граждане.

Ставка для физических лиц составит 3%, а для юридических - 6%. При этом осуществляться все отчисления будут с помощью мобильного приложения, где человек без посещения налоговой или прочих инстанций самостоятельно настроит все интересующие его параметры.

Каждый год в силу вступает множество различных решений, поправок и постановлений. Описанные выше - лишь основные, касающиеся большинства боровчан изменения.

В целом же можно сказать, что в правительстве стараются держать некий баланс, компенсируя ужесточения в одной сфере поблажками в другой. Насколько это получается - каждый волен судить сам, но не стоит забывать, что речь все-таки идет о законах, а они, как известно, не терпят слишком вольной трактовки.

Семен ФРОЛОВ

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