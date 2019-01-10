С прицелом на будущее

Проект Алексея Максименко по привлечению спонсоров стал лучшим в регионе.



За несколько дней до Нового года состоялось подведение итогов конкурса среди лучших управленцев области «Стратегия успеха». Боровский район был представлен главой администрации Кривского Алексеем МАКСИМЕНКО, чья задумка по привлечению бизнесменов и жителей к развитию поселения была признана экспертами одним из самых многообещающих проектов.

СМОТРЕТЬ И УЧАСТВОВАТЬ

На конкурс «Стратегия успеха» участники выходят с самыми разными идеями, охватывающими множество сфер жизни, начиная от развития общества и заканчивая инновационными технологиями. Определение победителей проходит в четыре этапа, в ходе которых все претенденты раскрывают свои задумки с новых сторон. В финал состязания попадают лишь самые лучшие - таких управленцев в этом году насчиталось тридцать два человека, в число которых попал и глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

При этом Алексей Витальевич продолжил свое победное шествие, и был признан одним из десяти лауреатов, чьи проекты стали наиболее перспективными и полезными для развития всего региона.

Особенно важно учесть тот факт, что озвученные идеи уже начали находить свое воплощение в Кривском. Сама по себе задумка по созданию краудфандинговой платформы, может, и звучит мудрено, но на деле достаточно проста и может стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для дотационных поселений.

Суть идеи состоит в том, чтобы привлечь к развитию территорий рядовых граждан и бизнесменов. В случае с Кривским речь, в первую очередь, идет о благоустройстве.

По словам Максименко, для каждой задумки готовится подробное описание, план реализации, чтобы потенциальный инвестор мог оценить и риск, и выгоду своего участия. Чиновники же в свою очередь показывают имеющийся в их распоряжении бюджет проекта, чтобы было понятно, что все вложенные средства пошли по назначению. Контролировать ход воплощения общего дела каждый может в режиме онлайн благодаря камерам, которые устанавливаются на строительной площадке.

НА ВСЮ СТРАНУ

Первые пробные шаги в 2018-ом году показали, что на территории поселения есть небезразличные предприниматели, готовые рублем поддержать развитие своей малой родины. А потому в дальнейшем администрация планирует развернуться с еще большим размахом.

Помочь в этом призваны современные технологии, в частности, создание специального сайта, на котором любой желающий сможет ознакомиться со списком проектов, пожертвовать некоторую сумму на его реализацию, отследить, куда тратятся собранные деньги и в режиме онлайн ознакомиться с ходом работ. Плюсы от такого портала налицо - во-первых, жители могут напрямую влиять на облик своего поселения, поддерживая важные, на их взгляд, начинания; а во-вторых, осуществлять народный контроль над тратой средств.

Впрочем, пока это лишь планы на будущее, но Алексей Витальевич относится к перспективам своей задумки с большим оптимизмом, полагая, что опыт Кривского может помочь и другим поселениям калужского региона.

- Хочется растиражировать этот опыт по всей области, и представление этой идеи на конкурсе «Стратегия успеха» стало важным шагом для ее продвижения на территории региона, а быть может, в дальнейшем и по всей стране, - отмечает Максименко.

О том, что за краудфандингом будущее, говорит и то, что проект создания платформы был представлен в качестве важного элемента такого направления, как создание цифровой экономики, и стал победителем именно в этой номинации, а почетный диплом и поздравления главе администрации Кривского передал лично губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

В целом же конкурс показал, что в регионе хватает талантливых управленцев со своими уникальными идеями и необычными подходами к решению имеющихся проблем. А Кривское может стать хорошим примером того, что скромный бюджет далеко не всегда следует считать приговором, и развитие поселения зависит в первую очередь от активности администрации и жителей.

Степан ФЕДОРОВ

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