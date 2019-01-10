Снежный ком

Администрация упрекнула коммунальщиков в нерасторопности, а УК - жителей в жадности.

2019-й год в Балабанове начался с уборки прошлогоднего снега. Под таким названием в первый рабочий день января в администрации города прошло совещание с коммунальщиками, убирающими придомовые и муниципальные территории.

При этом подрядные организации не пожелали согласиться с упреками в свой адрес, а вину за качество уборки переложили на жителей города.

Как говорится, в каждом дому по кому. Исходя из этого, обсуждать пришлось сразу четыре таких кома и одну общую «снежную бабу», которые за праздничные дни появились вопреки брошенным силам на уборку города управляющими компаниями «РЭУ», «РЭУ-1», «СЭЗ» и ООО «Динас-сервис». Как уверяли коммунальщики, они приложили максимум имеющихся сил, чтобы обслуживаемые территории не доставили горожанам в новогодние праздники неудобства и повода в очередной раз закидать УК снежками.

ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

На территории улицы Дзержинского управляющая компания «РЭУ-1» вручную чистила территорию, поскольку трактор сломался. Но рук явно не хватало. По этой же причине директор УК Руслан ЖАДЬКОВ лично отправился на борьбу с сосульками, и его уверенность позволила заявить, что в микрорайоне борьба с наледями на крышах постоянная и оперативная.

«РЭУ» тоже поспешила отрапортовать о победоносном шествии по городским крышам и дворам. У этой УК трактор был, и он исправно чистил все каникулы, за исключением 1 января, что позволило Татьяне МАЛАШИНОЙ оценить собственную работу «удовлетворительно».

В принципе удовлетворенными оставались и в УК «СЕЗ», но до тех пор, пока глава администрации Сергей ГАЛКИН не озвучил, что количество жалоб на эту компанию побило все рекорды.

Что касается муниципального подрядчика «Динас-сервис», то его старания были ежедневными, за исключением 7 января. На вопрос Галкина «что случилось?», прозвучал удивленный ответ «Рождество!». После такого объяснения жители города, вероятно, более лояльно будут относиться к присутствию в рядах коммунальщиков граждан других вероисповеданий, которым не грех почистить дороги для балабановцев в один из главных христианских праздников.

ПО «СОСУЛЯМ»

Радость бытия управляющих компаний Сергей Галкин и его зам по горхозу Михаил ИВАНОВ разделить не смогли, и, мысленно пройдясь по дорогам, они предложили поднять головы вверх, к крышам. А там не все так прекрасно.

Татьяна Малашина согласилась, что есть над чем работать. Ее сотрудники ликвидировали свисающие наледи, где смогли. В труднодоступных местах придется прибегать к помощи вышки, а там, где и она не дотянется, - промышленных альпинистов.

А вот представитель «СЭЗ» не смогла похвастать ни уже сбитыми сосульками, ни четким планом по борьбе с ними. По личному признанию, подконтрольные территории были обследованы аж 29 декабря, и сосулек в то время обнаружено не было. О том, что сотрудники УК тоже не побрезговали устроить себе новогодние каникулы, свидетельствовали фото опасной сосульки на доме № на ул. Гагарина, пиками нависающей над головами посетителей аптеки, расположенной на первом этаже.

ХРОМАЯ ТЕМА

Спустившись с крыш на землю, участники совещания завязли в снежной каше, которая все праздники месилась колесами машин на дворовых парковках и обочинах городских дорог. В этом случае УК и «Динас-сервис» заняли общую позицию, основанную на невозможности повлиять на несознательных граждан, которые сначала оставляют свои машины на стоянке, а потом жалуются, что не могут выехать.

По словам уборщиков, организовать процесс очистки таких территорий трудно в обычные дни, так что уж говорить о праздничных! Но у администрации на это своя позиция: лопата - лучший инструмент!

Как считает Сергей Галкин, УК должны работать на конечный результат - чистые дворы. Если для этой цели невозможно применить технику и убрать сразу всю площадь, то надо брать в руки лопаты и приниматься за работу по мере освобождения парковок.

«Динас-сервис», которая в очередной раз пожаловалась на автовладельцев, заполонивших машинами улицы Энергетиков и Лесную, посоветовали подойти к решению проблемы с точки отсчета - организации работы. Если бы подрядчик собрался провести комплексную очистку обочин автодорог и оповестил об этом, то на помощь ему пришла бы и администрация, договорившись с полицией о временном перекрытии движения на конкретном участке и эвакуации транспорта, и СМИ, заранее предупредив о плановой уборке.

Поскольку призыв к общей мобилизации представители подрядной организации встретили глубоким молчанием, организацию зачистки улиц от снега Сергей Галкин поручил надежному человеку - Михаилу Иванову.

ЦЕНА КОМФОРТА

Обсуждая качество работ, участники встречи не обошли стороной и вопрос денег. Как озвучил общее недовольство управляющих компаний директор «РЭУ-1» Руслан Жадьков, обслуживать придомовые территории за те деньги, которые заложены в тарифе, все сложнее, ведь он не поднимался уже три года. При этом жители, требуя качественной уборки, не хотят платить больше. Чтобы решить эту проблему, частные коммунальщики попросили администрацию принять свой тариф как собственника части квартир в жилфонде города. Однако Сергей Галкин напомнил, что у муниципалитета нет таких полномочий, и тарифообразованием в целом занимается Министерство конкурентной политики Калужской области. При этом принять свои расценки на конкретные услуги УК могут при одобрении собственников жилья. Все, что для этого необходимо, - убедить их в принятии такого решения.

Со своей стороны Сергей Галкин согласился, что часть коммунальных услуг занижена в цене, и недовольство управляющих компаний понятно. Но все, чем может помочь администрация, - это принять участие в беседе с жителями и озвучить экономическую обоснованность просьбы УК о поднятии цен на обслуживание. Однако это не гарантирует успешного решения дела, поскольку уговаривать и давить на жителей чиновники не имеют права.

НА КАРАНДАШ

Несмотря на мирный ход беседы, разойтись полюбовно не удалось. Обозначив, что дружба заканчивается тогда, когда случается трагедия, Сергей Галкин сообщил руководителям коммунальных компаний о том, что на следующий день во дворы выйдет административная комиссия и по всем выявленным фактам плохой уборки территорий от сезонных осадков составит протоколы, которые позже отправятся в Жилинспекцию.

Учитывая, что совещание завершилось в 16 часов дня, у УК и «Динас-сервис» оставалось несколько часов, чтобы навести порядок. При этом Сергей Галкин заявил, что администрация не ставит перед собой цели начать гонения на коммунальщиков. По личному признанию главы администрации города, в праздничные дни он побывал в Обнинске и Калуге и считает, что в Балабанове уборка проводилась намного лучше. Однако этого не хватило, чтобы горожане чувствовали себя комфортно и безопасно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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