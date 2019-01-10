Ни пяди родной земли

Районные депутаты пытались отстоять Кривский лес.



Вопросы, связанные с изменением границ муниципалитетов, всегда достаточно болезненно воспринимаются не только чиновниками, но и общественностью. Даже если ценность земли достаточно сомнительна, расставаться с ней нелегко даже просто в моральном плане, особенно, когда соседи зачастили с просьбами передела территорий.

А потому переход 252 гектаров леса рядом с Кривским в ведение Обнинска вызвало на последнем Районном собрании в 2018-ом году пламенную дискуссию, в ходе которой чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону.

СОГЛАСНО ПЛАНУ

За минувший год в состав наукограда вошло немало территорий, принадлежавших ранее Боровскому району. Среди них - деревня Белкино и незаселенные участки рядом с Маланьино и Кабицыно. Передача этих земель была обговорена еще в 2017-ом году, однако расставаться со своей собственностью всегда нелегко, и когда власти Обнинска обратились к району с просьбой отдать еще и 252 гектара леса на территории Кривского, то у народных избранников чаша терпения переполнилась окончательно.

Вести переговоры от администрации растущего города приехал заместитель мэра по градостроительству Андрей КОЗЛОВ, подкрепивший свою позицию достаточно весомыми доводами. Прежде всего, указанный лесной массив в любом случае рано или поздно войдет в состав Обнинска - так прописано в генеральном плане развития города, который был одобрен как на уровне губернатора, так и соседних с наукоградом муниципалитетов. Кроме того, несмотря на столь внушительную площадь, Боровский район, по сути, ничего не теряет, ведь речь идет исключительно об изменении границ, а сам по себе лес находится в собственности Лесфонда, и все доходы от аренды отходят ему. Беспокойства же на счет того, что город быстро сведет зеленые насаждения на нет и выстроит на их месте многоэтажки, тоже беспочвенны, ведь для таких действий необходимо изменение статуса земли, что можно сделать только с одобрения правительства Российской Федерации.

В ШАГЕ ОТ ОТКАЗА

Казалось бы, никаких проблем быть не должно. Тем более что в самом Кривском и чиновники, и депутаты единогласно одобрили этот шаг, ведь, забирая территорию, Обнинск предоставляет поселению социальные гарантии в виде помощи с водоснабжением и ремонтом социально важных объектов.

Тем не менее некоторых депутатов Районного собрания такой исход возмутил. Например, Сергей КУПРАНОВ и Владимир ЦВЕТКОВ подняли резонный вопрос, почему наукоград столь избирателен в своем расширении и предпочитает двигаться в сторону Кривского, а не в любом другом направлении.

- У нас уже Мишково превратилось в натуральный анклав, со всех сторон окруженный Обнинском, - почему вы его не хотите забрать вместе с цыганским поселком, а вот Белкино или Кривское - с радостью? - негодовал Владимир Александрович.

Впрочем, ответ народных избранников ожидаемо не порадовал. И Мишково, и территория Заречья, скорее всего, станут следующими кандидатами на вхождение в состав наукограда.

Как бы ни старались депутаты, но остановить разрастание муниципального округа им все-таки не удалось. Итоговый результат был таков: восемь голосов «за», три «против» и трое воздержавшихся. Если бы хотя бы один парламентарий из одобривших передачу леса изменил свое мнение, решение бы оказалось не принятым, а так наукоград получил в свои границы первую лесную зону.

Безусловно, все понимают, что молодой и растущий город будет постоянно нуждаться в новых землях, и подобные дискуссии состоятся еще не раз. Но в данном случае хотелось бы отметить именно позицию боровских народных избранников, которые не просто синхронно поднимают руки как запрограммированные болванчики, а действительно переживают за судьбу района.

Ведь если не раздумывая отдавать свои земли всем соседям, то в конечном итоге можно остаться ни с чем. А потому очень важно, чтобы подобные решения принимались только после обсуждения всех нюансов и подводных камней.

Семен ФРОЛОВ

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