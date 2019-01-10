10.01.2019

С надеждой на взаимность



В последние дни новогодних каникул получила сообщение от жителя Балабанова, в котором, обращаясь ко мне, как к депутату Городской думы, прозвучала просьба повлиять на ситуацию с очисткой территории под стоянку машин в районе Страдаловки. Канула неделя праздничных дней, а подрядная организация ни разу не сгребла снег не только с несанкционированной стоянки, но и на подступах к мусорному контейнеру, установленному для жителей улицы Речной на том же месте.

Ситуацию удалось оперативно разрулить благодаря главе администрации Сергею Галкину, который сразу отреагировал на перенаправленный сигнал, пустив трактор по указанному адресу.

Также быстро перед Новым годом решали проблему городского катка на ул. 1 Мая. Его, реагируя на жалобы горожан, которые те оставляли на странице нашей группы «Новости Боровского район» в социальной сети «ВКонтакте», ЦФиС трижды заливал и обеспечил скребком взамен украденной лопате. В этом случае также не обошлось без участия Сергея Галкина, которому я пересылала фото льда, сделанные мной и нашими читателями.

В принципе, эти случаи стали поводом поверить в то, что городские власти не наблюдают за проблемами конкретных участков со стороны, а решают их своевременно. Просто для оперативности в работе должна быть связь с населением, и я искренне надеюсь, что неравнодушные жители города будут не просто пинать чиновников, а помогать ликвидировать проблемы, сообщая о них.

А еще, посмею надеяться, что старания муниципалитета не пойдут прахом, и горожане начнут ценить то, что для них делают. Как минимум перестанут громить «сердце» Балабанова, установленное в сквере Победы, или уродовать скребок, который уже не сможет помочь очистить лед от снега на катке на ул. 1 Мая.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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