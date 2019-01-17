Что нам стоит дом построить

Поселения готовятся к самому дорогому капремонту в истории района.



Последние полгода в Боровском районе проводится большая работа по увеличению собираемости взносов за капитальный ремонт. Ожидается, что уже к 2020-ому году финансирование программы вырастет сразу в 4,5 раза, а значит, готовиться осваивать средства нужно уже сейчас.

Вот только на призыв районной администрации поскорее предоставить свои планы главы поселений откликнулись без особого энтузиазма, а представленные данные отнюдь не поражают воображение своим размахом.

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ

Программа капитального ремонта домов до сих пор остается достаточно непростой и болезненной темой для многих горожан. При том, что большинство людей прекрасно понимают, за что они платят деньги, далеко не все готовы расставаться с кровно нажитыми ради перспективы отремонтированного подъезда через пять-десять лет.

Не прибавляют оптимизма и результаты проводимых работ. Например, в этом году замена кровли на трех домах в Боровском районе закончилась множеством недочетов, залитых квартир и кучей жалоб в администрацию. На фоне этого нет ничего удивительного, что обещанные Фондом капремонта «золотые горы» в поселениях восприняли не без скепсиса, отразившегося в поданных заявках на 2020-ый год.

Больше всего смущает, что, несмотря на увеличивающиеся сборы и выросшее аж в 4,5 раза финансирование, пропорционального роста числа объектов не произошло.

Так, в совхозе Боровский, быстрее прочих подготовившем необходимые документы, планируют починить лишь две крыши.

- Честно сказать, пока мы не особо ощущаем эффект от повышения собираемости. В 2019-ом году у нас будут проводиться работы по одному адресу, а на 2020-ый - по двум домам, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Быть может, свою роль сыграл тот факт, что многоквартирных домов в совхозе не так уж и много, и нет необходимости включать в программу все и сразу.

НАБИТЫЕ ШИШКИ

Например, в Боровске будет отремонтировано пять крыш, что на три больше, чем в текущем году. Рост есть, но совсем не тот, которого ожидаешь от районного центра при многократном увеличении доступных средств. Вероятно, намучившись с приемкой работ в последние месяцы, чиновники просто опасаются, что предоставленный подрядчик сможет потянуть большой объем работ.

- Мы работаем в тесном контакте с Фондом капитального ремонта и надеемся, что в будущем к выбору подрядчика будут подходить более ответственно. Хотелось бы, чтобы в этой роли выступали не сторонние компании, а местные строители, лично заинтересованные в хорошем результате работ, - отметил заместитель мэра Боровка по коммунальной части Дмитрий ГОРОШКО.

Похожая ситуация и в Ворсине, где жители неоднократно выражали недовольство результатами работ, а соседи, посмотрев на их беды, и вовсе задумались отказаться от программы.

- У нас на период 2020-2022 гг. запланировано три объекта - две кровли и один фасад, однако, учитывая печальный опыт последних работ, люди реагируют достаточно тяжело и не без доли скепсиса, - заметил заместитель главы администрации Ворсино Анатолий КОЛЮКАЕВ.

ЛОЖКА МЕДА

Впрочем, сказать, что такая же ситуация прослеживается абсолютно везде, было бы неправильно. В целом то, как в поселении относятся к программе капитального ремонта, во многом зависит от работы подрядчика. В отличие от соседей, Ермолину с исполнителем повезло, и, как отмечают чиновники, компания не только сдала объекты качественно и в срок, но и учла при этом пожелания жильцов и администрации. С учетом этого факта, а также роста собираемости взносов получается, что именно заявка от этого города стала самой амбициозной в районе.

- На 2020-ый год у нас ожидаются работы по пяти домам, причем на двух помимо кровли отремонтируют еще и фасад. Из бюджета на это будет выделено 29 миллионов рублей, что стало возможно благодаря проделанной работе по сокращению задолженности перед Фондом и, конечно же, интересу населения к программе, - поделился заместитель мэра по хозяйственной части Александр ИСАЕВ.

ВИЛАМИ ПО ВОДЕ

В Кривском же, напротив, решили поскромничать и подали документы лишь на два дома, да и те в программу включили в первую очередь из-за необходимости.

- Те два здания, что мы наметили на 2020-ый год, уже давно требуют к себе внимания. Там есть проблемы с удержанием тепла, поэтому будут проводиться работы по восстановлению и утеплению фасада, - рассказал глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

В целом же Алексей Витальевич отметил, что для поселения очень важно использовать все имеющиеся возможности для решения своих проблем, и если уж собираемость взносов за капитальный ремонт начала расти, то можно задуматься и над более основательными работами, чем косметический ремонт.

Что же касается Балабаново, то, несмотря на внушительную сумму в 21 миллион рублей, о каких-то конкретных объектах и планах здесь пока предпочитают не говорить, а предлагают сперва дождаться утверждения документа со стороны регионального министерства.

- В нашу заявку включено много видов работ по восьми домам, часть из которых в плане стояли на более поздний срок. По ним было принято решение сделать новую техническую документацию, чтобы выяснить реальный процент износа на сегодняшний день, - отметила ведущий эксперт по взаимодействию с управляющими компаниями и тарифам Наталья КИСЕЕВА.

Важно понимать, что все представленные данные на сегодняшний день, по сути, являются лишь пожеланиями поселений, которые еще будут согласовываться с министерством строительства области и самим Фондом капитального ремонта. Всего же в 2020-ом году ожидается, что на весь район будет выделено девяносто три миллиона рублей. Насколько поселения исчерпали свой лимит, пока неясно, к тому же часть особо нуждающихся домов, по словам заместителя главы районной администрации Алексея СТЕПАНОВА, могут передвинуть в плане на 2019-ый год, сейчас все эти нюансы находятся в стадии обсуждения.

С уверенностью можно сказать лишь об одном - проводимая чиновниками в последние полгода работа по сокращению задолженности перед фондом будет продолжена.

- Во многом увеличение финансирования связано с нашими успехами в этом направлении, поэтому не сбавлять обороты очень важно. Важно, чтобы сборы соответствовали финансированию, поэтому останавливаться нам никак нельзя, иначе снова окажемся в конце списка, - подчеркнул Алексей Евгеньевич.

Остается только надеяться, что ответственность подрядчиков будет увеличиваться пропорционально количеству выделяемых средств и заявленных домов, иначе грандиозные планы грозят обернуться не более чем безумно дорогой эпопеей с длинным списком недочетов и ошибок.

Степан ФЕДОРОВ

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