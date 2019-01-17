Глава администрации СП «Ворсино» Георгий Гурьянов о том, почему «Петьку» нельзя считать богатым

В прошлом году индустриальный парк «Ворсино» отметил свой первый юбилей. За минувшие десять лет он успел приобрести негласное звание калужского экономического чуда и стать примером для подражания другим регионам России по привлечению крупного бизнеса.

В настоящее время эта промышленная зона практически вся заселена резидентами, которые исправно платят налоги и влияют на социально-экономическое положение всего Боровского района.

Но насколько плодотворным оказалось это соседство с сельским поселением, в границах которого находится индустриальный парк, и действительно ли Ворсино сегодня самый богатый муниципалитет на боровской земле? Об этом честно рассказал глава администрации сельского поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

- Георгий Иванович, не удивлю, если скажу, что ваше сельское поселение в районе считают самым зажиточным. Размещение в его границах столь масштабной инвестиционной площадки порождает в нас - жителях других муниципалитетов, вполне обоснованную зависть от того, что в сельском поселении могут позволить в разы больше, чем в городском. Ведь если у вас много налогоплательщиков, значит, много доходов. Это так или большая часть средств уходит в бюджеты других уровней?

- Индустриализация - это айсберг. Ее видимая часть - поступления в виде налогов: земельного, с юридических лиц и очень небольшой процент от дохода на физлиц. Да, суммарное количество поступающих средств большое - вопросов нет! Это дает возможность заняться проблемами, которые мы не решали многие годы, а их масса. Но говорить, что мы богаты, нельзя. Это дворовые мерки: Петька получил тридцать рублей, а я десятку, значит, Петька богатый. Вопрос в другом: сколько надо денег, и на что они направляются.

Мы тратим их в первую очередь на развитие территорий постоянного и более многочисленного проживания наших граждан. Это выражается в поддержании нормативного состояния дорожной сети, уличного освещения, благоустройства. Раньше у поселений было больше полномочий, поэтому спектр внимания и финансирования был гораздо шире. Сейчас расходование средств идет в рамках оставшихся прав.

РУБЛЬ СВЕРХУ

- Да, сейчас поселения не финансируют здравоохранение и образование. Вполне ожидаемо, что вскоре полномочия по культуре и спорту тоже станут централизованными. Однако все эти перемены по устранению «несвойственных функций» не приводят к росту финансирования. К примеру, столь актуального для сельских поселений дорожного строительства. Жителям трудно понять, почему при хороших доходах и сужении полномочий не происходит долгожданного скачка.

- Ожидания людей вполне понятны, и мне вместе с ними жаль, что мы не можем сделать больше в силу постоянно меняющихся требований и изменений законодательства. Если говорить о дорогах, то если раньше капитально отремонтировать участок дороги, образно, стоило три миллиона, то теперь - пять. А все из-за того, что надо разработать проект, пройти экспертизу и прочее согласование. В общем, удорожание квадратного метра работ идет на законодательном уровне. Правильно это или нет, вопрос другой, но по факту рост цен получается значительный.

Постоянные изменения в законодательстве тоже не играют на стороне размеренной работы. Например, для нас вопрос - что делать с мусороуборочной техникой, которую мы приобрели для своего МУП, после того, как начал работать региональный экологический оператор? По моему мнению, единому региональному оператору необходимо было оставить прежних перевозчиков ТБО, и мы бы не зарастали сейчас мусором. А муниципальное предприятие - это возможность влиять на ситуацию и работать оперативно. Нанятому подрядчику я, может, и смогу позвонить в неурочное время по какой-то проблеме, но то, что он ответит мне «ласково», не факт!

Поэтому, если рассматривать получение дохода на душу населения, то мы, действительно, богаче, чем многие. С другой стороны, этих денег на обеспечение благоприятной среды обитания для нашего населения категорически не хватает. В принципе, эта нехватка наблюдается во всех поселениях.

СВОЯ АРИФМЕТИКА

- С вами невозможно не согласиться. Однако любой житель пользуется простейшими арифметическими вычислениями: если сегодня дорогу сделали в пункте А, то завтра должны сделать в пункте В, а так происходит не всегда. Отсюда упреки в нерасторопности властей и в нерациональном использовании средств.

- Как ни странно, может показаться, но выполнение работ по благоустройству не ставит точку на решении задач в конкретном населенном пункте. Поскольку, чем больше мы сделаем, тем больше потом тратим денег на содержание объектов благоустройства. Каждый квадратный метр дороги и тротуара, который мы строим, необходимо чистить, сейчас, зимой, практически через день. А у нас это восемьдесят девять тысяч погонных метров дорог только в населенных пунктах, до которых еще надо доехать. Чтобы своевременно чистить территории, нужна техника. Значит, увеличиваются затраты на ее приобретение для МУП.

Я знаю, что жители некоторых деревень могут сказать, что очистка их территорий происходит не столь оперативно, как в самом Ворсино. Но на это у меня ответ всегда один и честный: в первую очередь мы обслуживаем территории, где зарегистрировано наибольшее количество жителей.

КТО ВЫ И ОТКУДА?

- Регистрация населения - это, конечно, проблема. С одной стороны, люди хотят жить в цивилизованных условиях, но становиться полноценными калужанами не желают. Москвичей понять можно: менять столичные блага на наши глупо.

- Это проблема старая, на всех сходах со старостами деревень мы ее поднимаем, но решить пока не получается. При этом москвичи, живя в наших деревнях, жалуются на недостаток комфорта. А почему муниципалитет должен тратить деньги, если по документам в конкретном населенном пункте прописано два человека? У нас есть нерешенные проблемы и в более заселенных деревнях.

Печально, что это сказывается на продвижении крупных вопросов, таких как газификация, и из-за малочисленности населенных пунктов сейчас мы фактически выбиты из программы. Все проекты нам приходится делать за свой счет, поскольку область предъявляет свои критерии по численности населения, потом проходить экспертизу и только после этого направлять наши готовые документы для включения в программу газификации. С этого года добавилась обязательная археологическая экспертиза, которую может выполнять лишь сертифицированный специалист. Их единицы, и соглашаться на наши суммы контрактов они не торопятся, их еще приходится уговаривать принять участие в конкурсе. А зачем, скажите, мне для строительства газопровода такая экспертиза? Я понимаю, если это крупное строительство на территории, где имеются потенциальные археологические слои, ценные для нашей истории. Но ведь клерки, выдающие эти три листка бумаги, не проводят никаких исследовательских работ! Они рядом с нашими бульдозерами не идут, чтобы иметь возможность что-то обнаружить! Они в кабинетах эти экспертизы составляют!

- А еще у проектов есть «срок годности», и если деревня малочисленная, то никто газ в нее не проведет.

- Совершенно верно! Вот поэтому у нас есть свои критерии газификации населенных пунктов, так сказать, по «оседлости»: чем больше жителей, тем раньше туда придет газ. Некоторые считают это несправедливым, дескать, мы бы жили в деревне, если бы был газ. Но, к сожалению, практика показывает, что это не так.

Но, по правде говоря, на индустриально развитой территории населенные пункты без газа, центрального водоснабжения и канализации - нонсенс! Наши деды мечтали, что в двадцать первом веке все будет по-другому. А у нас все те же печи, дрова и пожары от них. Такого быть не должно.

ТЕМНАЯ СТОРОНА

- Георгий Иванович, хочу вернуться к теме соседства поселения с индустриальным парком. Вы сказали, что налоги, то есть поступления в бюджет, - это верхушка айсберга. А что скрыто от глаз?

- Индустриальный парк кроме денег приносит населению еще кучу проблем. Это увеличение вредных выбросов, шум, который исходит с территорий круглосуточно работающих предприятий. Вот у нас есть «Нестле» - замечательное предприятие со всех сторон: и организация труда на высоте, и продукцию они нужную для братьев наших меньших выпускают, оказывают социальную помощь различным учреждениям района и области. Но на улицу выйдешь - запах, и он идет то на Ворсино, то на Добрино в зависимости от направления ветра. Это не «Шанель № 5», приятного в нем нет. Возьмем количество грузовых машин, это не великое счастье для наших стариков, живущих в населенных пунктах поблизости с предприятиями. Появление большого количества иностранной рабочей силы, занятой на предприятиях технопарка, не прибавило спокойствия жителям на нашей территории. Рекультивация слоя земли глубиной до десяти метров привела к тому, что русла грунтовых вод, которые протекали здесь издавна, нарушены, вода в колодцах пропала. На железнодорожной станции и так условия проживания были нелучшие, а сейчас у людей под носом постоянный шум от формирования составов. Дома там аварийные, надо переселять, а механизма переселения нет. Поэтому жители ворсинской зоны, помимо обсуждаемых всеми благ, испытывают массу неудобств.

- Получается, развития территорий в плане выгодного симбиоза не произошло?

- Создание индустриального парка на территории, граничащей с населенными пунктами, никем не изучено. Мы здесь первопроходцы. В советские времена, когда строили крупные предприятия, расселяли территории, но сейчас условия другие. У нас экономически выгодное местоположение, учитывая логистику. С наименьшими затратами можно получить максимум прибыли. Но населению от этого не очень здорово.

- Получается, особой выгоды от такого соседства вы не получили?

- Абсолютно. У нас просто больше возможности решить проблемы, чем мы и занимаемся. Но негативное влияние индустриального парка тоже есть. Поэтому говорить о том, что здесь рай небесный, нельзя.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ?

- Возможно, мало кто из жителей Боровского района знает о том, что существует такой механизм, как выравнивание бюджетов. Заключается он в том, что бедные поселения получают из консолидированного районного кошелька материальную поддержку. И происходит это не в процентном соотношении от внесенной суммы в общий бюджет, а исходя из принципа надобности. Это ущемляет интересы сельского поселения «Ворсино»?

- Конечно. Вот возьмем, к примеру, созданный в прошлом году Фонд приоритетных проектов, в который каждое поселение перечисляет процент от собственных доходов. Кто-то три миллиона в него вносит, кто-то - ничего, а мы - двадцать! На эти деньги, как думаете, можем мы что-то крупное в своем поселении сделать? Конечно! Но к Ворсину всегда особое отношение - мы же богатые! Я считаю это в корне неправильным, потому что другие не торопятся тоже стать богатыми.

Когда только шло обсуждение по фонду, я спрашивал у своих коллег: почему у них такой низкий земельный налог? Ведь это те деньги, которые остаются в бюджете поселения! Мне отвечают: у нас депутаты так решили. С такой позицией работать легко, поскольку если нет денег, то и спроса нет, дороги и прочее строить не на что.

- Так, может, в этой ситуации район не прав, выделяя деньги поселениям, невзирая на то, что они мало приложили сил для увеличения собственного бюджета?

- В последние годы ситуация понемногу исправляется. Бывшие главы администраций района - и Геннадий Станиславович НОВОСЕЛЬЦЕВ, и Илья Борисович ВЕСЕЛОВ, поддержали меня, и сейчас поселения начали поднимать свой земельный налог, и у них появились доходы. Это немного сгладило ситуацию. Но момент зависти все же остался.

- Но ведь деньги порождают ответственность.

- Конечно, именно поэтому нас постоянно проверяют. Правильно потратить деньги - труд больший, нежели заявить, что их нет. Деньги - это работа, население, подрядчики, конфликты. Ведь даже тротуар проложить - дело непростое. Одни требуют благоустройства, деньги-то есть. Другие - против, потому что им не надо, они всю жизнь по дороге ходили и продолжать будут. А то, что раньше им навстречу только Петькина коза бежала, а теперь поток машин, еще убедить надо, а то жалобы пойдут.

- Создавая Фонд приоритетных проектов, Илья Веселов преследовал благую цель - решить неподъемные проблемы боровских поселений. И с позиции руководителя района это очень правильное и перспективное решение. Но глядя, как в этом году собираются распределить деньги фонда, например, дать миллионы Ермолину на ремонт дороги, то есть на работу, которая является рядовой для любой администрации, а при определенных телодвижениях может быть поддержана и профильным региональным министерством, складывается впечатление, что суть идеи сведена на «нет». Что вы, внося двадцать миллионов в эту общую кубышку, думаете?

- Идею создания единого центра, который помогал бы решать такие проблемы, мы с Геннадием Станиславовичем обсуждали давно. И то, что Илья Борисович нашел, как ее реализовать, хорошо, поскольку фонд, конечно, нужен. У каждого поселения накопилось много годами нерешаемых проблем. Фонд - источник средств для их преодоления, но есть опасность распыления средств на решение мелких, не самых важных запросов населения. Повторюсь, идея хорошая. Может, район думает по-другому, но свое мнение я озвучил.

СТРАТЕГИЯ НА МЕСТНОСТИ

- Георгий Иванович, а что для вашего поселения является стратегически важным вопросом на этот год?

- В первую очередь, это газификация. Мы разработали, а депутаты наши одобрили программу, реализовать которую мы намерены, в том числе через фонд приоритетных проектов. Сейчас на три населенных пункта - Климкино, Добрино и оставшиеся участки - делаем проект, в следующем его реализуем. До 2025 года планируем газифицировать все свои населенные пункты. Такая же программа по уличному освещению.

С дорогами сложнее, поскольку они требуют очень больших вложений. Если раньше ремонт мы могли делать как текущий - без проекта, то теперь для всего нужны подготовительные документы. Даже на отсыпку щебнем нам надо отыгрывать контракты. А вообще, конечно, хочется, чтобы везде был асфальт.

Кроме этого, надо завершить строительство нашего сквера и приступить к мемориалу в Добрино. В 2019 году мы намерены разработать проект, чтобы в 2020-м его реализовать. Надеюсь, на все задуманные планы нам хватит денег, а подрядчик не подведет с исполнением.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»