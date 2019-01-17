Один на двоих

Чего ждут в районе от объединившихся энергетиков?



На еженедельной планерке руководителей Боровского района был представлен новый начальник районных электросетей Александр АБУБАКИРОВ.

Параллельно с этим было принято решение об объединении балабановских и боровских РЭС в единую структуру. И хотя подобные изменения кажутся по большей части формальностью, возникает закономерный вопрос ‒ не скажется ли это на качестве работы энергетиков в двух самых крупных городах района?

БЕЗ ПАНИКИ

В последнее время в работе электросетей наметилась положительная динамика. На территории района достаточно давно не было крупных аварий, а над имеющимися проблемами в «Калугаэнерго» старались работать сразу после поступления обращения.

Конечно, были неприятные ситуации с выбивающимися из графика отключениями при установке приборов учета в поселениях Боровского района, но по сравнению с проблемами прошлых лет дело определенно пошло на лад.

Первым же важным изменением в работе энергетиков в новом году стало объединение балабановского и боровского участков под началом одного руководителя, которым стал Александр Абубакиров.

Комментируя это решение, Александр Валерьевич призвал горожан не волноваться и заверил, что оно никоим образом не ухудшит работу электриков на местах.

‒ Важно понимать, что речь идет об оптимизации внутри компании, и все люди, которые работали, скажем, в Балабанове, продолжат заниматься своим делом на том же месте, и никаких кардинальных изменений не произойдет, ‒ успокоил Абубакиров.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Аналогичного мнения придерживаются и в администрации Балабанова. Как отметил заместитель мэра города по коммунальной части Михаил ИВАНОВ, нет никаких поводов полагать, что энергетики станут работать менее оперативно.

‒ По сути, у нас остаются все те же люди, может, должности у них станут называться по-другому. Но опасений на счет ухудшения ситуации у нас нет, ‒подчеркнул Михаил Александрович.

А вот в Боровске к объединению отнеслись с большим оптимизмом и понадеялись, что электрики станут более отзывчивыми и контактными.

‒ Централизация всегда положительно сказывается на скорости принятия решений. И если раньше нам приходилось ждать, пока в Обнинске нашей заявке уделят внимание, то теперь есть надежда, что этот процесс будет проходить быстрее. Конечно, сходу что-то прогнозировать тяжело, время покажет, но мы надеемся, что перемены будут в лучшую сторону, ‒ отметил заместитель главы администрации по хозяйственной части Дмитрий ГОРОШКО.

В итоге же говорить о конкретных результатах можно будет только спустя хотя бы полгода. Сейчас слияние двух отделений выглядит скорее формальностью, но, быть может, это решение станет началом больших перемен в будущем.

Семен ФРОЛОВ

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