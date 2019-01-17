Зимняя спячка

Ермолинские управляющие компании не торопятся выходить с каникул.



Бытует мнение, что зима для сотрудников коммунальных служб ‒ время нескончаемых сложностей и хлопот. А ведь если разобраться, то главной заботой для «домоправителей» в это время года становится уборка снега да борьба с сосульками. Однако в Ермолине управляющие компании почему-то посчитали иначе и, судя по состоянию дворов, решили продлить себе каникулы, предоставив горожанам самим выживать в снежном плену.

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

Принятый на территории Калужской области в прошлом году закон, согласно которому содержание придомовых территорий в надлежащем состоянии становится обязанностью управляющих компаний, по задумке должен был четко разграничить зоны ответственности УК и муниципалитетов, исключив ситуации, когда обе структуры тыкали друг в друга пальцами, а дворы продолжали оставаться беспризорными.

Подобное нововведение, естественно, не могло устроить всех частных коммунальщиков. Но закон на то и закон, чтобы его соблюдали, а значит, поселениям нужно было принять и утвердить новые правила благоустройства, в которых четко прописывались границы территорий и кто несет ответственность за тот или иной участок.

‒ Правила уже вступили в силу, и согласно им за каждым домом, стоящим на кадастровом учете, закреплена территория, содержать которую должны либо собственники, либо работающая от их имени управляющая компания, ‒ отметил заместитель мэра Ермолина по вопросам коммунального хозяйства Александр ИСАЕВ.

В Ермолине эту работу проделали еще в конце прошлого года, а потому особых сложностей с январской уборкой никто не ожидал и, как показала практика, напрасно.

Тревогу стали бить обычные горожане, чьи дворы в буквальном смысле медленно, но верно утопают в снегу из-за того, что некоторые управляющие компании не торопятся убираться в них.

Возможно, таким образом коммунальщики стараются показать свое несогласие с позицией властей, тем более что у администрации города с управляющими компаниями достаточно натянутые отношения, но в таком случае непонятно, почему страдать от этого конфликта должны ни в чем не повинные горожане.

За муниципалитетом также есть «должок» в виде очистки дворовых детских площадок, содержать которые планируют поручить подрядчику. Учитывая, что новые правила благоустройства были приняты в конце декабря, то конкурс на определение ответственного за счастливое детство юных ермолинцев назначили только на январь. А потому ожидать уборку на этих пространствах стоит не раньше начала февраля, да и то в случае, если поиск подрядчика увенчается успехом с первого раза.

Зато к состоянию муниципальных дорог и тротуаров претензий нет - уборка проводится регулярно и в срок, что никак не красит гордые, но бездействующие УК.

БРОШЕННЫЕ ДВОРЫ

Кроме того, в Ермолине уже были случаи, когда бездействие коммунальщиков становилось причиной трагедии. Достаточно вспомнить случай, когда несколько лет назад упавшая с крыши дома № 6 по улице Ленина сосулька убила маленькую девочку.

Это ужасное ЧП, судя по всему, до сих пор служит напоминанием для работников ЖКХ, и сегодня территория вокруг этого дома расчищена, а сосульки, если и попадаются, то с обратной стороны здания, где они никому не смогут навредить.

Но в данном случае свою роль играет именно страшный урок, который надолго запомнят ермолинские коммунальщики. В большинстве же дворов можно наблюдать внушительные сугробы да проторенные горожанами тропинки.

Например, жители дома № 6 по улице Фабричной даже не могут вспомнить неделю, когда у них во дворе появлялся трактор. Дополняет картину сиротливо торчащие из-под белого покрова спинки лавочек да верхушки детских игровых конструкций. Подобный пейзаж больше бы подошел какому-нибудь постапокалиптическому роману, ведь двор выглядит не просто неухоженным, а именно брошенным и будто бы нежилым. К тому же подобное наплевательство со стороны ответственных лиц может обернуться серьезными проблемами в будущем.

‒ У нас двор стоит на небольшом уклоне, и из-за этого нас порой затапливает, когда снег начинает сходить. Если весь этот снег не начнут вывозить, то в оттепель мы утонем! ‒ жалуются местные жители.

КНУТ И ПРЯНИК

Еще одним наглядным примером наплевательства коммунальщиков служат дворы на улице Гагарина. Здесь возле домов 2, 4 и 6 в прошлом году проводили благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда», а с началом снегопадов само это словосочетание стало казаться горькой иронией.

Новый асфальт и пешеходные тротуары завалены снегом, причем таким слоем, что в некоторых местах и вовсе не поймешь, где заканчивается пешеходная зона и начинается проезжая часть. Из всех новообретенных благ горожане могут пользоваться лишь парковкой, да и то только потому, что постоянно ездящие туда-сюда машины утрамбовывают падающий снег.

Глядя на это, невольно задумаешься, стоило ли вообще входить в федеральную программу, если новые дороги удается увидеть только летом, а в остальное время они постепенно приходят в негодность под снежным панцирем.

В администрации же в свою очередь согласны, что в городе есть проблемные дворы, но все еще надеются найти у управляющих компаний понимание.

‒ Есть УК, которые работают добросовестно, а есть такие, что встают в позу и не хотят выполнять свои обязательства. Мы в свою очередь пытаемся найти с ними общий язык и действуем в рамках имеющихся полномочий, ‒ отметил мэр города Евгений ГУРОВ.

Возможно, Евгению Александровичу следовало бы занять в отношении управляющих компаний более жесткую позицию. Так сделали, например, в Балабанове, где проблемных участков куда меньше, но тем не менее чиновники регулярно напоминают УК о необходимости наводить порядок на своих территориях.

С учетом такого отношения управляющих компаний Ермолина к жителям, на которых они зарабатывают, вполне вероятно, что надежды администрации вместе с дворовыми территориями будут погребены под сугробами вплоть до весны.

Степан ФЕДОРОВ

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