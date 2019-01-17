Главы администраций боровских поселений готовятся выйти в люди

Начало года - традиционное время подведения итогов проделанной работы местными администрациями, за которую они отчитываются перед своими жителями. В Боровском районе уже составлен график таких встреч, а потому население каждого поселения может спланировать свое время так, чтобы не пропустить годовой отчет, который часто становится возможностью озвучить проблемные вопросы, на которые, по мнению граждан, чиновникам давно пора обратить внимание.

Раннее планирование в данном случае для жителей Боровского района весьма актуально, поскольку администрации из года в год не меняют своей тактики проведения отчетов, назначая их на время, не слишком удобное для массового посещения, - на 17:00 в будние дни.

Приятным исключением в этом списке является глава администрации СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ, который по обыкновению назначил свой доклад на выходной день. Услышать его и задать волнующие вопросы жители поселения смогут в 11 часов утра 16 февраля.

Примечательно, что отчет Георгия Ивановича станет замыкающим в череде встреч руководителей поселений. Так, первыми в народ выйдут его молодые коллеги - главы администраций совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК (23 января) и СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО (24 января). В последний день новогоднего месяца ,31 января, отчет об успехах озвучит ермолинский градоначальник Евгений ГУРОВ.

В феврале эстафета встреч перейдет к главе администрации СП «Асеньевское» Ирине ЖИЛЬЦОВОЙ. Она встретится с жителями 5 февраля, а через день, 7 февраля, доклад будет зачитывать руководитель СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

12 февраля социально-экономические показатели Балабанова за 2018 год будут озвучены Сергеем ГАЛКИНЫМ, а 13 февраля о боровских достижениях расскажет Михаил КЛИМОВ.

Конечный аккорд в серии отчетов 20 февраля поставит глава администрации МО МР «Боровский район» Николай КАЛИНИЧЕВ. Вполне вероятно, в этот день боровчане получат возможность задать свои животрепещущие вопросы руководителям областных министерств. Однако о времени и персональном списке личных приемов пока не сообщается.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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