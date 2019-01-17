Боровские полицейские встретятся с жителями своих участков

Так сложилось, что итоги ушедшего года принято подводить в начале нового, а потому январь и февраль традиционно оказываются богаты на всякого рода отчеты и собрания.

Не стали исключением и участковые оперуполномоченные, которые проведут с боровчанами встречи, в ходе которых расскажут о проделанной в 2018-ом работе, а также ответят на имеющиеся у населения вопросы касательно их деятельности и профилактики преступлений.

Первыми к гражданам пойдут балабановские правоохранители, доклад которых состоится в стенах городского ДК 24-го января в 19:00. А перед жителями военного городка 5-го марта отдельно отчитается их участковый Герман ЦУРЮМОВ.

29-го января в Кривском и 5-го февраля в Комлево выступит признанный одним из лучших участковых в стране Тимур НУРБАГАНДОВ.

Вслед за ним 31-го января ответ перед населением будут держать боровские коллеги - Сергей ШИПИЛОВ и Александр КОРОБКОВ.

Далее в День всех влюбленных 14-го февраля подведут итоги в Ермолине, где с горожанами пообщаются Денис БОЧАРОВ и Анна ЕРЕМКИНА.

О том, как обстоят дела в Совьяках, селянам расскажет Евгений ВАСЮТОВ, к слову, он же будет выступать и перед жителями Асеньевского 13-го марта.

Что же до остальных сельских поселений, то 20-го февраля состоится встреча с Сергеем КНЯЗЕВЫМ в совхозе Боровский, а 14-го марта о проделанной работе расскажет жителям Ворсина Михаил МАРУШИН.

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