17.01.2019

Кошачьи выходные по совету губернатора



В минувший понедельник губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ провел пресс-конференцию, на которой, кроме прочих, была поднята тема бездомных животных. В начале года, когда народ пошатнулся от повышения стоимости за отопление вследствие увеличения  НДС и напрягся от прихода экологического оператора, обязанного обеспечить вывоз мусора по всему региону, данный вопрос может показаться совершенно несвоевременным и незначительным. Однако именно о нем рассказали практически все СМИ, словно ничего иного глава калужского правительства и не говорил.

Скорее всего, журналисты, отпраздновавшие в прошлое воскресенье профессиональный праздник, устали от коммунальных передряг и потянулись к теме человечности и милосердия. Ведь именно о недостатке этих качеств говорят, обсуждая первопричину появления бездомных животных. Вот и Анатолий Дмитриевич сначала словами Антуана ЭКЗЮПЕРИ напомнил об ответственности за тех, кого мы приручили, а потом посоветовал окунуться в творчество Джеймса БОУЭНА и прочесть его книгу «Уличный кот по кличке Боб».

Эта книга не раз попадалась мне на глаза в магазине, но, признаюсь, дальше аннотации, прочитанной там же, я не заходила. Но теперь твердо решила последовать совету губернатора. Хотя, чего греха таить, скорее всего, воспользуюсь лайт-вариантом: посмотрю экранизацию рассказа. Вероятно, мне тоже пора отдохнуть от коммунальных тем.

Не буду призывать вас, дорогие читатели, следовать моему плану, тем более, возможно, вы давно прочли все истории рыжего Боба. Но приглашаю вас поговорить на  тему бездомных животных на странице «Новости Боровского района» в социальной сети «ВКонтакте». Давайте обсудим: должно ли государство заботиться о бродячих кошках и собаках, когда существуют проблемы в образовании, медицине, когда пенсии не успевают расти за реальной инфляцией? Или все же прав был Антон Павлович, и в человека должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и (да простит меня Чехов) пенсия, и отношение к животным.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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