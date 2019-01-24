Совместными усилиями

Глава администрации совхоза «Боровский» рассказал об участии активистов в жизни поселения.



Начинать пору отчетов глав администраций в этот раз выпало Антону МАСНЯКУ, представляющему совхоз «Боровский». В прошлом году Антон Александрович запомнился всем своим красноречием, и очень долгим по сравнению со своими коллегами выступлением.

Говоря же о проделанной в 2018-ом году работе докладчик постарался рассказать лишь о самых важных нюансах, среди которых тесная работа с общественностью и проекты в рамках инициативного бюджетирования.

Многие главы поселений жалуются на то, что в их населенных пунктах не хватает активных жителей. В совхозе «Боровском» же ситуация совершенно иная. Этот вывод можно сделать не только из выступления главы местной администрации, но и просто оценив царившую в зале обстановку. Доклад проходил на удивление организовано, а почти все заданные Масняку вопросы исходили именно от старост и представителей уличкомов, которые, предварительно пообщавшись со своими соседями, приехали защищать их интересы.

По словам Антона Александровича, один из самых важных аспектов работы его команды заключается в том, чтобы оставаться открытыми для населения. Поэтому сотрудники администрации не боятся ходить в народ и выезжают на прием даже в самые отдаленные поселения. Такая политика дает свои результаты - по сравнению с 2017-м годом количество письменных обращений граждан снизилось на одну тысячу, что является достаточно серьезным показателем.

Не отстает от чиновников и само население, с готовностью участвуя в общественной жизни. Многие общественники перед началом доклада были отмечены благодарственные письмами, а других похвалил в своем выступлении глава администрации. Так, в прошлом году особенно активными были старосты в деревнях Мишково, Николаевке, Комлево и Уваровском, а также уличные комитеты внутри самого совхоза «Боровский».

- На начало года у нас имеется порядка тринадцати представителей активных граждан из разных населенных пунктов. Это очень хороший показатель и мы пришли к решению создать так называемый Совет старост, на котором будем собираться вместе с представителями районной администрации и различных служб для решения возникающих у жителей вопросов, - поделился планами Антон Александрович.

Первая встреча общественников была намечено примерно на начало весны. Впрочем, работа староста выражается не только в виде проведения сборов, но и в конкретных делах. Например, вопрос с подведением газа в деревне Мишково сдвинулся во многом благодаря активности самих жителей. И сейчас в администрации уже закончили подготовку проекта выполненного в рамках программы инициативного бюджетирования. Не отстали от товарищей и в самом совхозе «Боровском», рублем поучаствовав в асфальтировании проезжей части. Изначально в администрации планировали сделать дорогу в сторону «Изумрудной долины» грунтовой, однако с помощью дополнительного финансирования в эти планы были внесены изменения.

Кроме того, важно отметить, что совхоз очень активно влился в программу «Комфортная городская среда» и, несмотря на серьезные для бюджета поселения затраты, планирует продолжать работу и в этом году. Важную роль в этом решении опять же сыграло мнение жителей, выразивших готовность взять на себя содержание объектов послы выполнения благоустройства.

В остальном же Масняк не стал отрицать, что работы еще предстоит сделать немало, но в 2019-й год администрация входит с большими планами и ожиданиями, потому как с поддержкой местных жителей проблемы можно решать не на бумаге, а реальными инициативами и действиями.

Степан ФЕДОРОВ

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