Кто, если не мы

Активным боровчанам предложили поучаствовать в благоустройстве поселений.



Недавно в Калуге обсуждались перспективы развития общественного самоуправления. На сегодняшний день успешно функционирующими объединениями активных граждан можно назвать разве что ТОСы в региональном центре и Обнинске.

Запланированный же правительством пилотный проект должен заинтересовать жителей и сельских поселений, ведь идея финансировать предложения от местных жителей на деле может оказаться стоящей альтернативой «Комфортной городской среде».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Низкая активность населения - проблема не столько Боровского района или даже Калужской области, она общая для всей страны. У современного человека времени едва хватает на то, чтобы заниматься работой и семьей, а уж о дополнительной общественной нагрузке задумываются лишь единицы.

Именно на то, чтобы дать таким неравнодушным гражданам инструмент для изменения облика своего населенного пункта, и направлен проект, предложенный заместителем губернатора Калужской области Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ.

Суть его очень проста и заключается в том, чтобы органы общественного самоуправления предлагали идеи преображения конкретных территорий и обращались с ними в Калугу, где отобранные по результатам конкурса запросы будут софинансироваться из областного бюджета.

Больше всего заинтересоваться новыми возможностями должны жители сельских поселений, ведь, по сути, это открывает для них такие же возможности изменить свой двор или улицу, как и участие в федеральной программе «Комфортная среда», недоступной для маленьких деревень.

НИ ШТАКО НИ ВАЛКО

Хорошим примером в данном случае могут стать Совьяки - не самый богатый в районе муниципалитет, тем не менее занимающий огромную площадь и состоящий из множества населенных пунктов. Если жители будут просто ждать, когда администрация в порядке очереди займется благоустройством их деревни, то на это могут уйти годы, так что куда эффективнее будет встретиться с соседями и организовать ТОС.

На сегодняшний день к такому выводу на территории Совьяков пришли в деревнях Лучны и Бутовка. Правда, возможностей в распоряжении общественников было не так уж много. Особенно это справедливо для жителей Лучны, поскольку большая часть земли поселения находится в частной собственности, и развернуться с благоустройством достаточно сложно. Главным достижением местного ТОСа можно считать организацию контейнерной площадки. Их коллеги из Бутовки продвинулись чуть дальше, и благодаря их усилиям в деревне появилась небольшая детская площадка.

- Кроме органов территориального самоуправления у нас в ряде деревень есть активные старосты, которые проводят большую работу с местным населением. Например, в деревне Козельское люди очень активные. По собственной инициативе навели порядок на территории, обсыпали дорожки и даже благоустройством занялись. Но это, скорее, единичный случай, в целом же, к сожалению, население достаточно пассивно, - отметил заместитель главы администрации поселения Ярослав СМЕТАНКИН.

В ОЖИДАНИИ АКТИВНОСТИ

Отчасти причиной низкой активности населения чиновники считают большую долю дачников, которые появляются только в летние месяцы, и, как правило, мало заинтересованных в развитии населенных пунктов. Местные же жители, напротив, не горят желанием заниматься всеми вопросами в одиночку, чтобы приезжие «почивали на лаврах». При этом в администрации были бы только рады, если бы в деревнях начал формироваться костяк из активистов. Тем более что новая программа позволит реализовывать проекты при достаточно скромных финансовых затратах со стороны самого муниципалитета.

Такого же мнения придерживаются и районные чиновники, согласившиеся, что для деревень инициатива вполне может стать хорошей альтернативой «Комфортной среде».

- На сегодняшний день в регионе существует программа по развитию сельских поселений, но она, как правило, включает в себя глобальные проекты вроде строительства стадиона в Кривском или футбольного поля в Совьяках. В плане же именно благоустройства я считаю эту идею софинансирования очень хорошим вариантом для небольших деревень, которую можно использовать для создания тех же детских площадок. Если жители хотят что-то изменить и проявляют инициативу, это замечательно, тем более что под это в бюджетах заложены средства, - отметил заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

Насколько боровчане оправдают надежды чиновников, покажет время. До этого времени население определенно не стремилось показывать свою активность, но, быть может, новые возможности окажутся как раз тем, что не хватало людям для воплощения своих задумок в жизнь, и в скором времени ТОСы Боровского района своей активностью и достижениями смогут потягаться с обнинскими и калужскими коллегами.

Степан ФЕДОРОВ

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