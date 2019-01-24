ФАП в Асеньевском должен заработать через месяц

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в Асеньевском ждали еще в прошлом году, однако дату ввода объекта в эксплуатацию все время переносили из-за возникающих осложнений. В результате открыть двери для больных медицинская станция сможет только в 2019-ом, да и то не раньше чем через месяц.

Создание в деревнях небольших пунктов где бы местные жители могли получить первую помощь выглядит очень многообещающей программой, направленной на реальную помощь населению. Создание ФАПа положительно сказывается не только на больных, которым теперь не нужно было ездить в Боровск или Балабаново при первых признаках простуды, но и помогает разгрузить врачей в поликлиниках.

Понимая все плюсы, жители Асеньевского ждали открытия нового фельдшерско-акушерского пункта с нетерпением весь 2018-ый год, но чуда так и не произошло, правда, как уверяют медики, не по их вине.

Напомним, что сроки сдачи сильно сдвинулись из-за возникших проблем с подключением всех необходимых коммуникаций. И если вопрос с водоснабжением решился достаточно быстро, то электрификация затянулась чуть ли не на пару месяцев.

- Здание полностью готово и работать в нем можно начинать хоть сейчас. Однако возникла проблема с лицензированием, которую сейчас медики пытаются до конца решить, - отметила глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Подтвердили эту информацию и в ЦРБ, отметив, что несмотря на все задержки, само здание было сдано в срок, все коммуникации подведены, а оборудование закуплено. Для нового ФАПа даже успели найти сотрудника готового приступить к работе, как только будут решены все проблемы с документами.

- Возникли небольшие сложности касающиеся земли на которой построен ФАП, но по большей части все эти нюансы уже удалось решить и мы ожидаем запуска учреждения где-то через месяц, - подчеркнул главный врач района Владимир ЛОГУТНЕОК.

Ну а по итогам жителям в очередной раз предлагается просто подождать, и верить, что в этот раз перенос сроков действительно окажется последним, и новый акушерский пункт заработает хотя бы к весне.

Степан ФЕДОРОВ

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