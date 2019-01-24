С чистым годом?

В поселениях района подвели первые итоги работы экологического оператора.



С первого января на территории Калужской области вступили в силу изменения в закон по обращению с твердыми бытовыми отходами. Теперь за вывоз мусора отвечает ГП « Калужский региональный экологический оператор» - КРЭО.

И хотя, по словам заместителя главы администрации Боровского района по коммунальным вопросам Алексея СТЕПАНОВА, переход на новую схему в целом прошел без особых проблем, в некоторых поселениях с таким мнением не согласились, отмечая, что перевозчику еще предстоит наладить свою работу, чтобы контейнерные площадки не зарастали мусором.

ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ

То, что с началом года район ожидает «мусорный коллапс» в декабре предрекали многие. Основания для такого мнения действительно были, ведь даже в последние рабочие дни информации о том, как именно будет строиться дальнейшая работа по вывозу ТКО почти не было , а та что имелась настораживала еще сильнее.

Однако праздники прошли, и подводя первые итоги можно сказать, что «помойного армагеддона» в поселениях так и не случилось, но оператору определенно есть над чем поработать. С этим соглашаются и районные чиновники, правда, их отчет выглядит куда оптимистичнее, чем замечания глав местных администраций.

- В целом мы остались довольны проделанной работой. Процентов на 80-85 все прошло, как ожидали. Были некоторые накладки, но никаких серьезных проблем не возникло, а недочеты обязательно будут нами отработаны с оператором, - отметил заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей Степанов.

По словам Алексея Евгеньевича это стало возможным благодаря тщательной подготовке, которой чиновники занимались в последние полгода, в ходе которых отрабатывались механизмы работы, составлялась карта контейнерных площадок и их примерная загруженность.

В результате было отмечено, что в Балабанове, Ермолине и Совьяках переход прошел особенно гладко, а вот в других поселениях к работе оператора возникли вопросы.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ

Так, в совхозе Боровский проблемы с вывозом мусора появились сразу после празднования Нового года и чтобы оператор навел порядок потребовалось личное вмешательство главы администрации.

- Сейчас все более-менее в порядке, но в первые дни забирать не успевали. Пришлось позвонить, рассказать о ситуации, после чего перевозчик исправился. В целом же система стала удобней, не приходится связываться с несколькими подрядчиками по разным населенным пунктам, а обращаешься напрямую по одному телефону, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Схожая ситуация была и на территории Кривского, где оператор исправно вывозил мусор с территории самой деревни, но не всегда успевал заниматься более отдаленными населенными пунктами.

- В начале года такая проблема действительно возникла в ряде деревень. Что же до самого Кривского, то с вывозом ТКО нареканий нет, но беспокоит ситуация со строительным мусором, так, у нас на каникулах жители одного из домов вынесли на площадку шкаф и он до сих пор там стоит, - рассказал глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО.

Вообще, что касается крупногабаритного мусора, то здесь в новой системе определенно есть солидная промашка. Дело в том, что оператор занимается вывозом исключительно коммунальных отходов, а чтобы вывезти побочный эффект своего ремонта, боровчанин должен обратиться обнинский офис и заключить отдельный разовый договор на вывоз своего добра.

То, что кто-то действительно будет заниматься всем этим верится с трудом, и наиболее вероятным исходом видится как раз зарастание контейнерных площадок «ничейными» строительными отходами, вычищать которые в конце-концов придется за бюджетные деньги.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Учитывая подобные недоработки в новой системе, неудивительно, что даже там, где переход прошел без особых проблем, чиновники относятся с некоторым недоверием.

Так, в Совьяках, по словам главы администрации поселения Николая ГАЛЕНКОВА все вывозили вовремя и не про какие деревни не забывали, но вот справится ли оператор в дальнейшем - большой вопрос.

- Пока никаких нареканий, каникулы отработали хорошо. Правда, у нас сейчас населения не очень много, поэтому нужно дождаться начала дачного сезона и тогда уже говорить о качестве, - пояснил Николай Константинович.

Согласились с этим подходом и в Боровске, где перевозчик «потерял» контейнеры в новостройках, и не всегда поспевал за скапливающимся мусором.

- В целом все хорошо, небольшие недочеты имелись, но они всегда бывают, это рабочие моменты. Мы продолжаем уделять внимание этому вопросу и проводим периодические проверки, контролируем как справляется подрядчик и не скопился ли где-то мусор, - заявил заместитель мэра города по коммунальной части Дмитрий ГОРОШКО.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Ну а больше всего недовольны работой КРЭО остались в Ворсине, где по словам чиновников до сих пор остаются серьезные проблемы с вывозом отходов.

- Отработали плохо и ситуацией мы совершенно недовольны. График не всегда соблюдают, за объемом не следят. Уже пробовали обращаться к оператору напрямую и пока ждем, когда начнутся хоть какие-то положительные изменения, - подчеркнул глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

В результате же получается, что переход на новую схему обращения с ТКО вышел не таким уж гладким, как могло показаться на первый взгляд. В системе все еще остается ряд недоработок, а прежде чем удастся полностью наладить график вывоза мусора на местах пройдет как минимум месяц-другой. При этом складывается впечатление, что и сами чиновники не до конца понимают, как механизм будет работать в итоге.

Например, 14-го января президент подписал указ о создании вышестоящей структуры названной «российским экологическим оператором» в обязанности которой будет входить курирование работы региональных организаций.

Таким образом можно сделать вывод, что система еще не приняла свою окончательную форму и продолжит формироваться «на ходу» внося необходимы корректировки. Остается только надеяться, что налаживая взаимодействие ответственные лица не забудут о самом главном, и боровчанам не придется переживать за чистоту своих городов и деревень.

Степан ФЕДОРОВ

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