Свет Пушкина

Жители балабановской улицы устали от обещаний энергетиков.

Жители улицы Пушкина - одни из самых активных горожан. Они, вероятно, и хотели бы жить более спокойно, но коммунальные проблемы и пробелы благоустройства не позволяют им расслабиться.

В минувшие выходные они пригласили к себе «Неделю», чтобы журналисты помогли повлиять на ситуацию, которая грозит обернуться массовыми исками в суд к энергетикам.

НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ

Нервы балабановских «пушкинцев» напряжены до предела, чего не скажешь о проводах, растянутых в этом частном секторе по воздуху лет двадцать назад. За это время не только опоры морально устарели, но и паутина в небе с трудом выполняет свою прямую функцию - доставляет ресурс до конечного потребителя.

О своей беде уличные делегаты трубят при каждом удобном случае и не первому руководителю города. Вот и на недавних публичных слушаниях по планированию бюджета вновь обращали на себя внимание.

С тех пор обещанные работы на сетях вроде бы провели, но результат остался прежним.

- В конце декабря на заправке рядом с нами проводили работы, после этого напряжение в сети поднялось до 187 вольт. На 9 января энергетики вновь планировали что-то делать на этом объекте, звонили и предупреждали, что на весь день будет полное отключение электричества на улице. В итоге отключили только на 15 минут. Что за это время могли поменять - непонятно, - негодуют местные жители.

Именно бензозаправку, расположенную на соседней улице Боровской, энергетики и жители считают виновной в том, что горожанам не достается электричества в полном объеме. Поэтому и были запланированы рабаты по переключению ее на другую линию, что в итоге обещало изменить ситуацию, но что-то пошло не так.

- 10 января сильные перебои были - 145 Вт входное напряжение. Позвонили в колл-центр, оставили им четыре заявки. После этого через два часа пришел электрик, сделал замер - напряжение поднялось до 165В, - рассказывают пушкинцы.

Возможно, по меркам местных энергетиков рост напряжения на двадцать единиц - сумасшедший скачок. Но даже с ним техника в домах горожан отказывается работать.

- Стиральная машина не тянет, микроволновка не греет. А если погорит техника, что нам делать? - спрашивают люди.

НА ПОЛПУТИ

Естественно, вопрос «что делать?» риторический, поскольку курс, которым придется идти в случае порчи всей техники по причине перепадов напряжения в сети, хорошо известен. Именно в прокуратуру намеревались пушкинцы написать заявление, если последняя попытка довериться администрации города не увенчается успехом.

Направляясь на встречу с жителями, «Неделя» позвала с собой главу администрации Сергея ГАЛКИНА, которому эта проблема досталась как переходящее знамя от Вячеслава ПАРФЕНОВА.

- В администрации есть письмо от энергетиков, в котором они сообщают, что работы по улице Пушкина включены в инвестиционную программу. На этой неделе мы встретимся с представителями ресурсоснабжающей организации и уточним, на какой стадии работа сейчас, - пообещал жителям градоначальник.

Как человек обязательный, данное жителям слово Сергей Павлович выполнил: с энергетиками встретился, а его заместитель Михаил Иванов прошелся по проблемному участку с представителями РЭС, чтобы иметь полное понимание проблемы.

В результате решение менять не стали, в очередной раз обвинив бензозаправку в отборе у жителей ул. Пушкина части электроэнергии. Происходит это, считают специалисты, из-за того, что две улицы «сидят» на одной линии. Поэтому решили каждую из них пустить по своей линии, а виновницу энергетических бед - заправку - запитать от соседствующего с ней ресторанно-гостиничного комплекса.

Учитывая давность и серьезность проблемы, жители улицы Пушкина долгими «завтраками» не успокоятся. А потому если обещания, прозвучавшие на этой неделе, начнут реализовываться позже, чем по технике жителей будет нанесен сокрушительный удар, то общение с прокуратурой ресуроснабжающей организации не избежать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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