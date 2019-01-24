24.01.2019

Чисто - это сложно



Боровчане вновь подловили коммунальщиков на грязном деле.

Пожалуй, к качеству уборки в Боровске у местных жителей скопилось меньше претензий, нежели в других городских поселениях. Тем не менее остаться в «белом воротничке» райцентру не удалось.

Качество снежного противостояния получило-таки негативную оценку как со  стороны горожан, так и администрации муниципалитета.

 

ПРОБЛЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ

На фоне занесенных снегом ермолинских дворов или масштабной кампании по очистке города от осадков, развернутой в Балабанове, складывается впечатление, что в районном центре коммунальщикам и делать-то нечего.

Единственным по-настоящему проблемным участком остается его центральная часть. Расположенные здесь торговые ряды - остатки некогда популярного городского рынка, уже не в первый раз за эту зиму становятся причиной недовольства как чиновников, так и горожан.

Поддерживать порядок на этой территории обязаны собственники магазинов и торговых точек, но далеко не все из них торопятся соблюдать правила. В результате здесь то намерзают гигантские сосульки, то скапливаются огромные сугробы, то скованный льдом тротуар превращается в настоящую полосу препятствий.

Чиновники бодаться со строптивыми предпринимателями откровенно устали и, как отметил мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, в дальнейшем будут карать провинившихся всеми доступными для администрации санкциями.

-  Мы уже обращались ранее к собственникам с требованием убрать снег, сбить сосульки или посыпать дорожки, но откликаются на наш призыв далеко не все. Поэтому в дальнейшем, если у нас будут возникать претензии к качеству уборки, мы намерены занимать самую жесткую позицию и наказывать виновных рублем, - отметил Михаил Павлович.

 

ЭКОТЕМА

Впрочем,  свои «грешки» имеются и у городской администрации. В частности, речь идет о Протве в районе пересекающего реку моста. Здесь бдительные горожане обнаружили, что отвечающая за уборку муниципальных дорог подрядная организация вместо того, чтобы вывезти грязный снег, просто скинула его вниз - на застывшую поверхность водоема.

Ситуация, кстати, неудивительная, поскольку за подобное отношение к любимой реке еще в прошлом году боровчане предлагали отправить туда же и боровских чиновников. Тогда руководители города поручились за подрядчика, сотрудники которого вручную перекидали грязный снег через ограждение моста в реку, и уверили, что подобного нарушения больше не повторится. Но, как показывает жизненный опыт, обещать что-то за других - дело неблагодарное. Тем не менее заместитель главы администрации города по коммунальным вопросам Дмитрий ГОРОШКО вновь предложил поверить в силу слова.

- Мы полностью разделяем беспокойство горожан и приняли необходимые меры. Обсудили с подрядчиком этот момент, получили разъяснения. В данном случае применялась снегоуборочная техника, которая просто отбрасывает осадки в сторону, из-за чего подобное и произошло. В дальнейшем при уборке моста снег будет полностью вывозиться, а не сбрасываться вниз, - заверил Дмитрий Борисович.

Верить или нет руководителям города, боровчанам решать самим, как, впрочем, и давать оценку действиям коммунальщиков. Однако грязный снег хоть и выглядит не эстетично, но наносит экологии менее значительный урон, нежели сточные воды, отравляющие флору и фауну практически всех водоемов Боровского района.

Тем не менее стоит отдать должное неравнодушию граждан, которые делятся в соцсетях подобными нарушениями, получающими широкий резонанс в обществе. Поскольку, к великому сожалению, проблемы быстрее решаются тогда, когда они становятся негативной темой обсуждения широкого круга жителей.

Степан ФЕДОРОВ

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