Сор из «избы»

В Балабанове намерены прекратить работу мусоросортирующего предприятия.

В минувшие выходные журналисты «Недели» вместе с главой администрации Балабанова Сергеем ГАЛКИНЫМ и его заместителем по горхозу Михаилом ИВАНОВЫМ нанесли незваный визит на ООО «Спецтранс» - предприятие, занимающееся сортировкой мусора в промзоне за городским кладбищем.

Повод посетить этот примечательный объект появился сразу после того, как стало известно, что ООО, законность деятельности которого депутаты города с осени просят проверить районную прокуратуру, стало субподрядчиком у предприятия, с которым «Калужский региональный экологический оператор» заключил договор на вывоз бытовых отходов с территории Боровского района.

МУСОРНЫЙ ГОРОД

Если раньше мусор в Балабанове свозили с территорий этого же муниципалитета, а с конца 2018 года и Ермолина, то с нового года отходы всех восьми поселений района везут за балабановское кладбище для сортировки и дальнейшей отправки на полигон и вторичную переработку.

Согласно новым требованиям, мусорные полигоны, в том числе и в деревне Тимашево, должны избирательно относиться к мусору, а именно не принимать на утилизацию целый список отходов, среди которых древесина, пластик и стекло. Все это должно быть заранее отсортировано, следовательно, для такой малоприятной функции необходимо соответствующее предприятие. Именно им и оказался «Спец-Транс», впервые давший о себе знать ровно два года назад.

В январе 2017 года балабановский депкорпус узнал, что в границах городского поселения существует столь специфическое предприятие, и познакомился с его директором Александром ТЕЛЬНОВЫМ. Это знакомство оказалось нерадостным для предпринимателя, поскольку депутаты попросили его предоставить документы, на основании которых он вел свой мусоро-сортировочный бизнес. Оказалось, что вид разрешенного использования земельного участка совершенно не подходит. Устранить эту неприятность предприниматель попытался с помощью тех же депутатов, обратившись за разрешением об изменении статуса участка, но получил отказ. Тем не менее это обстоятельство не привело к логичному закрытию предприятия, а с 1 января 2019 года «Спецтранс» практически легализовался, став партнером Госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор».

В ДВИЖЕНИИ

Ситуация со «Спецтранс» совершенно далека от притеснений бизнеса. Депутаты выражают общее мнение горожан, которые не желают соседствовать с мусорным «королевством». И причины тому вполне существенны.

Уже сейчас, во время незваного визита, были обнаружены горы непереработанных отходов и стоящий конвейер. Учитывая, что за морозной зимой придет жаркое лето, во время которого увеличится количество мусора из-за нахлынувших дачников, то сил данного предприятия станет явно недостаточно, чтобы справиться с задачей, возложенной оператором. Это повлечет за собой последствия - сток тухлых вод от залежавшегося мусора в ров, по которому течет ручей, а также разрастание колонии птиц, летающих на траектории посадки военных самолетов на аэродром «Ермолино».

Каким путем власти города будут добиваться поставленной перед собой цели - прекращения сортировки мусора в границах муниципалитета, пока сказать сложно, поскольку непонятно, кто тогда возьмет на себя функцию, без которой тимашевский полигон не примет отходы на утилизацию. Но механизм уже начал свое движение, обратить внимание на которое пришлось и руководству Боровского района, и прокуратуре, в которую еще осенью 2018 года поступило обращение на проверку законности деятельности ООО «Спецтранс».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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