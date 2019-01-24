24.01.2019

«Неделя Боровского района» стала «Золотым фондом прессы»



По итогам Всероссийского конкурса газета «Неделя Боровского района» получила Знак отличия «Золотой фонд прессы-2019». Победа в данном проекте, организованном при поддержке Федерального собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, очень престижна для любого издания, поскольку представленные на конкурс газеты и журналы большое жюри оценивает по нескольким критериям.

По итогу конкурса наше издание, учредителем которого является ИД «Мак-Медиа», получило право в течение 2019 года ставить на своих страницах графическое изображение Знака «Золотой фонд прессы». Вручение награды состоится в Москве, где в апреле пройдет ежегодный Деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития».

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