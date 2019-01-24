Тепловой «взрыв»

С нового года жители Балабанова возмущаются суммами за отопление в коммунальных счетах, выставленных за декабрь. Разъяснение по этому, ошеломившему весь город вопросу, дали тепловики, а именно ООО «КЭСК», которое имеет с муниципалитетом концессионное соглашение и обеспечивает отопление жилфонда Балабанова.

В бумаге, присланной на имя главы администрации города, говорится, что крупные суммы в платежках вырисовались из-за благого дела. Дескать, обычно показания тепловых приборов учета снимают 25 числа каждого месяца, а в этот раз процедуру провели 29 декабря, правда, не везде. По такому пути пошли, чтобы выставить счет за услугу за весь месяц целиком, до 31 декабря, назвав это «донасчетом». Однако в том же разъяснении написано: «показания общедомовых приборов учета тепловой энергии были сняты по 25-28 декабря 2018 года включительно (в зависимости от управляющих компаний)».

Получается, что разъяснение еще больше запутало ситуацию. Если показания приборов сняли (и то не везде) 29 декабря, то как тепловики могли рассчитать оплату до 31 декабря включительно и как теперь предлагают оплачивать два прошлогодних дня?

Всю эту чехарду затеяли якобы для того, чтобы произвести расчет по старым ценам, поскольку повышение НДС на 2% с 1 января 2019 года выразилось бы для потребителя в увеличении стоимости тепловой услуги. Однако что мешало сделать этот расчет в январских платежках, взяв с горожан с 26 по 31 декабря по старым ценам, а с первого по 25 января - с учетом роста НДС, вообще непонятно.

Но особенное непонимание жителей вызвали те платежки, счета за тепло в которых увеличились вдвое! Возмущение кипит до сих пор, а потому среди горожан начали звучать заявления о готовности выйти на митинг.

Однако уличные протесты к прояснению ситуации никогда не приводят. А потому на 15:00 29 января (вторник) в администрации Балабанова запланирована встреча с населением, на которую администрация города, также удивленная расчетами ООО «КЭСК», пригласит представителей тепловой компании. Вход на встречу, которая обещает быть жаркой, свободный.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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