Балабановцы могут лишиться колонок

Уличные водонапорные колонки в Балабанове не раз становились темой обсуждения между администрацией города и местным представительством ГП «Калугаоблводоканал». Причиной этому является большой разбор воды «москвичами». Именно жителей столичного региона экс-глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ винил в повышенной любви к балабановской водопроводной воде, которая в буквальном и переносном смысле выливалась в наполнение жидкостью многолитровой тары.

Теперь эту тему продолжил Михаил ИВАНОВ, отвечающий за городское хозяйство муниципалитета. Он уточнил, что подходить к вопросу ликвидации уличных колонок надо осторожно, поскольку в городе еще остаются частные дома, централизованное водоснабжение в которые не заведено.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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