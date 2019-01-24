«Миллионы» на пожарную сигнализацию зря возмутили боровчан

Начавшийся на территории района социальный марафон по сбору средств на установку пожарной сигнализации в домах и квартирах многодетных семей вызвал у боровчан достаточно противоречивые чувства.

Часть населения с готовностью откликнулась на призыв, в то время как другие об инициативе высказывались достаточно негативно, обвиняя чиновников во всевозможных грехах.

- Благотворительность, конечно, дело замечательное, но вот цитата губернатора Калужской области «Из калужского бюджета на оборудование сигнализациями выделено 240 миллионов рублей. Это большие деньги, давайте на дело потратим». Так куда же администрация Боровского района тогда тратит свою часть этих целевых средств, если начало у людей просить? - задается вопросом пользователь социальных сетей Андрей ВАЛЯЕВ.

Причем «космическая» цифра в 240 миллионов всплывает в обсуждениях уже не первый раз. Как рассказали другие пользователи, эта сумма была взята из опубликованной в июне 2018 года статьи калужского СМИ, в которой рассказывается, как губернатор Анатолий АРТАМОНОВ рассуждает о необходимости установки пожарных гидрантов и озвучивает фразу про выделенные на установку пожарных сигнализаций средства.

Поскольку упомянутая выше публикация породила обоснованное непонимание, «Неделя» обратилась за разъяснением в районную администрацию, предварительно дав ознакомиться с муссируемой информацией. Как ответили наши собеседники, вполне вероятно, что журналист допустил ошибку, и выделяемая сумма могла идти именно на монтаж гидрантов, что само по себе очень недешево. Кроме того, те датчики, что упоминаются в статье, предназначены для различных социальных объектов и образовательных учреждений и не имеют никакого отношения к инициативе обеспечить тревожными системами многодетных семей Боровского района.

Таким образом, мы имеем дело с тем случаем, когда допущенная ошибка, подхваченная несколькими пользователями, быстро разлетелась по интернету, и если бы не своевременное разъяснение, могла бы и вовсе очернить социальный марафон в глазах боровчан.

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