Опять «косяк»

Боровские полицейские плохо противостоят наркотрафику.



В этот раз правоохранители не остались в стороне от традиционного подведения итогов своей работы за прошлый год, и наравне с главами администраций и участковыми оперуполномоченными свой доклад представил и главный прокурор района Александр ЕГОРОВ.

Правда речь в нем шла не столько о свершениях и достижениях стражей порядка, сколько об общем уровне преступности и причинах различных правонарушений.



Мы привыкли, что прокуратура - это последняя инстанция, куда человек обращается в том случае, если все остальные попытки добиться справедливости потерпели неудачу. Отчасти это действительно так, ведь сотрудники этого ведомства следят за соблюдением закона во всех сферах жизни общества и способны разобраться в практически любой ситуации.

Безусловно, самой главной заботой правоохранителей является безопасность граждан, и на этом поприще району удалось добиться серьезных успехов. Уровень преступности в муниципалитете по сравнению с показателями за 2017-ый год снизился на 21,5 процент. При этом, что немаловажно, сразу на 14,5 процентов упала доля тяжких преступлений.

Впрочем, несмотря на это, ряд показателей вызывает серьезное беспокойство. Например, количество ДТП со смертельным исходом в прошлом году выросло на 43 процента, а число краж - на 47,5. Но самыми пугающими темпами, аж в 54 процента, на территории муниципалитета растут преступления, связанные с оборотом наркотиков.

К слову, как отметил Егоров, отчасти вина за рост показателей лежит и на самих стражах порядка, которые не слишком качественно отрабатывают эти виды преступлений.

- Причин неудовлетворительной работы оперативных подразделений сразу несколько. Это в первую очередь просчеты в организации расследования, отсутствие системного подхода и зачастую формальный подход руководства к контролю над раскрываемостью подобных преступлений, - отметил Александр Александрович.

Кроме того, существенно облегчить жить полицейским могла бы профилактическая работа с населением, и в ближайшее время правоохранителям не мешало бы увеличить свою активность в этом направлении.

Еще одной интересной деталью отчета стали сведения о преступлениях коррупционной направленности. Таких за 2018-ый год насчитали пятнадцать, но при этом ни одно из них не относится к даче или получению «полноценной» взятки.

Девять лиц обвинили в получении или даче мелкой взятки, не превышающей десяти тысяч рублей, а также было пресечено шесть случаев растраты или присвоения вверенного имущества.

По итогам Егоров подчеркнул, что в 2019-ом году прокуратура продолжит следить за соблюдением законности работниками различных ведомств, в том числе организаций, действующих в сфере ЖКХ, экологии и землепользования, поскольку эти вопросы очень сильно волнуют население, а защита прав и свобод граждан - это первоочередная задача сотрудников ведомства.

Семен ФРОЛОВ

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