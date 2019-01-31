Дорогое удовольствие

Возврат маршруток до «городка» не понравится пассажирам.

Отмена курсирующих между Балабаново-1 и центральной частью города маршруток в свое время вызвала немало негатива со стороны жителей «городка». Даже сейчас в соцсетях периодически можно наткнуться на призывы к властям организовать необходимый для работы перевозчиков разворот и вернуть привычные микроавтобусы.

Но чем может обернуться отклик на просьбы и насколько востребованным станет маршрут, который сейчас кажется спасением от долгого ожидания?

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ

В вопросах, касающихся работы общественного транспорта, разобраться всегда непросто, поскольку мнений здесь столько же, сколько и пассажиров, при этом существует позиция чиновников, перевозчиков и прочих причастных лиц. В случае с Балабаново-1 ситуация же несколько проще, ведь речь здесь идет не о создании нового маршрута, а об оптимизации уже существующего.

Началось все с отмены курсировавших между Балабановом и «городком» маршруток, которыми привыкли пользоваться местные жители. После исчезновения микроавтобусов горожане успели построить множество теорий по поводу того, куда делся перевозчик, причем среди версий можно было наткнуться на особо «забористые» вроде организованного отвечающей за работу автобусов компанией «Боровск-авто» заговора по избавлению от конкурентов.

На самом деле, ситуация оказалась куда прозаичней - работавшие на этом коротком, но «хлебном» интервале перевозчики не имели права на пассажирские перевозки и делали это в нарушение законодательства. А сама остановка в «городке» не оснащена разворотом, который является обязательным требованием для организации легального маршрута.

С просьбой создать необходимые условия жители обратились в администрацию города, и возглавлявший её Вячеслав ПАРФЕНОВ обещал рассмотреть ситуацию, но до его перехода на новую должность окончательное решение так и не было принято, а впоследствии от создания разворота решили отказаться.

- Я думаю, что никто не хочет вернуться в то время, когда у нас работали нелегальные и небезопасные перевозчики. На сегодняшний день уехать из «городка» не является проблемой - закуплены дополнительные автобусы, рейсы ходят регулярно, а если у кого-то еще остаются вопросы, то директор «Боровск-авто» готов встретиться и их обсудить, - отметил заместитель балабановского градоначальника по коммунальной части Михаил ИВАНОВ.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ

Впрочем, к перевозчику пассажиры обращались и без подсказки администрации. Поводами для недовольства чаще всего становятся неудобное расписание автобусов и битком забитые салоны идущего из Боровска транспорта. Также частенько сетовали на отсутствие поздних рейсов, из-за чего уехать из «городка» часов в 8-9 вечера становилось невозможным. Впрочем, как отметил директор компании «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, практически все жалобы на сегодняшний день удалось решить. Остались лишь частные случаи, когда человек во что бы то ни стало хочет перекроить расписание под себя, не задумываясь, что ездить на этом рейсе будет только он один, а значит, ни о какой окупаемости не может быть и речи.

Что же касается маршруток, то здесь позиция у перевозчика очень простая. Если таково желание людей - будут и маршрутки, но все страстно желающие возвращения микроавтобусов должны понимать, что это чревато солидными затратами.

- Если люди хотят - мы можем это сделать. Пусть пришлют нам коллективное письмо или запрос, и мы организуем этот маршрут. Как перевозчик я только рад, поскольку он будет считаться внутригородским, и расценки будут соответствующие. Проезд в таком транспорте будет стоить порядка 19 рублей, и если все согласны, то мы готовы это обсудить, - подчеркнул Юрий Иванович.

Звучит абсолютно логично. Нельзя забывать, что затраты бизнесмена должны окупаться, и если на территории района убыточные маршруты стараются компенсировать за счет бюджета, то администрация города явно не возьмет на себя такие обязательства.

А закупка автомобилей, строительство разворота и обслуживание рейсов чреваты серьезными вложениями. И есть большая вероятность, что те, кто сегодня требует вернуть маршрутки, после их запуска первыми пересядут на автобусы, отказавшись платить лишние шесть-семь рублей за проезд.

Степан ФЕДОРОВ

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