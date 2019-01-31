Когда в товарищах согласья нет

По чьей вине в Балабанове провалилась большая уборка?

Две недели в Балабанове говорили о проблеме, которая возникает каждый зимний период - об уборке снега на улицах Лесной и Энергетиков. На обеих есть отрезки, заставленные машинами, которые препятствуют полноценной очистке территорий, и единственным способом навести порядок, становится консолидация всех сил ради одного общего дела. В прошлом году городу удалось справиться с задачей, но в этом, что-то пошло не так.

ОДИН В ПОЛЕ

О том, как в Балабанове убирают город от сезонных отсадков, можно говорить долго и неоднозначно. Пожалуй, каждый согласится с тем, что даже в главном городе региона - Калуге, навалом мест, утопающих в сугробах, похлеще боровского городка. Однако это не повод делать снисхождение, поскольку уборкой подрядные организации занимаются не из альтруистских побуждений, а за деньги городского бюджета.

Но в данном случае упрекать ООО «Динас-сервис» в ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств, - неверно, поскольку в одиночку справиться с безразличием отдельных жителей Балабанова им не по силам.

В прошлом году для зачистки проблемных автодорог на помощь пришла администрация, ставшая связующим звеном с полицией, к слову, главное здание которой находится в центре улицы Лесной. На несколько часов служебный автомобиль стражей порядка перекрыл проезд транспорту, и благодаря этому большую часть снега коммунальщики смогли убрать и вывезти. Но на этот раз долги сборы успехом не увенчались.

ХАТА С КРАЮ

Убрать начисто от снега улицу Лесную планировали еще в середине января. Однако намерения таковыми и остались, а потому 28 января после рабочей планерки в кабинете замглавы администрации Михаила ИВАНОВА вновь заговорили про не вывезенный снег.

Как отметил подрядчик, для выполнения задания не хватило поддержки администрации и полиции. От первой ждали слова - договориться с руководством ОМВД о содействии, от второй - дела: установления по базе данных ГИБДД собственников транспорта, припаркованного на обочине дорог и оповещения их в необходимости убрать машины на период уборки, то есть 29 января с 13.00.

На деле справляться с волнующей весь город задачей, сотрудникам ООО «Динас-сервис» пришлось самостоятельно. В этой ситуации поддержку оказали только СМИ, разместившие, как обещали, на своих странницах в социальных сетях объявления с просьбами убрать машины. Все остальные, по все видимости, менее заинтересованные лица, остались в стороне от дела.

КОМУ ЭТО НАДО?

Казалось бы, именно руководство муниципалитета должно быть заинтересовано в том, чтобы город был в надлежащем состоянии - убран. Их позицию просто обязаны разделить сотрудники ГИБДД, поскольку сужение проезжей части дороги из-за вросших в сугробы машин, ведет к созданию аварийных ситуаций. Но не то просьбы Михаила Александровича оказалась для стражей порядка сущей ерундой, не то он и вовсе забыл обратиться за помощью к полиции, но 29 января большая часть заснеженных машин так и осталась стоять вдоль обочин, а убирать проезжую часть коммунальщикам пришлось в условиях снующих автомобилистов.

Как пояснил директор ООО «Динас-сервис», он лично обратился в ГИБДД за помощью. Но работать с владельцами мешающих уборке дороге машин никто не захотел. Дмитрию ГУСЬКОВУ просто дали карт-бланш на перекрытие дороги, как говорит наш собеседник - без письменных подтверждений, по телефону.

А между тем, директор подрядной организации надеялся на иную поддержку:

- Полиция - не бедствующая структура. Но когда они обращаются к нам с просьбой почистить снег, мы не отказываем, хотя и денег с них за это не берем. И когда нам понадобилась их помощь ради города, можно было бы и откликнуться.

В памяти Дмитрия Витальевича еще свежи воспоминания о прошлогоднем визите в город некоего калужского генерала МВД. Тогда, говорит Гуськов, ему позвонили, и попросили срочно убрать снег на Лесной вблизи здания полиции. Он, было, возразил: как это сделать, если там на стоянке машины! Но волшебная палочка сотрудников ГИБДД быстро разрулила эту ситуацию.

Получается, что когда надо, можно задействовать все механизмы и получить желаемый результат. Но это лишь тогда, когда кому-то, действительно, нужно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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