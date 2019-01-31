На испуг

Балабановцев припугнули долгами соседей-неплательщиков.

Два года назад, когда власти Балабанова вынуждены были принять решение о заключении концессионного соглашения, они понимали, что модернизация отопительной системы города не обойдется без роста тарифа для жителей.

Однако такой ситуации, когда счета за тепло «взорвут» весь город, никто спрогнозировать не мог. И теперь даже администрации приходится прибегать к помощи прокуратуры и Госжилинспекции, чтобы разобраться в ситуации, в которой ухмылка теплового концессионера стала ожившим образом отношения бизнеса к потребителю коммунальных услуг.

СВОЯ РУБАХА

Возмущение жителей Балабанова счетами за декабрьское отопление, месяц кипевшее в соцсетях и в разговорах у подъездов, трансформировалось в волну гнева 29 января. Именно в этот день депутатами Гордумы и администрацией города была организована встреча населения с управляющими компаниями и тепловым концессионером.

Интерес балабановцев к данному вопросу превзошел ожидания организаторов. А потому мероприятие, запланированное в зале заседаний белого дома, пришлось срочно переносить в Дом культуры.

Этот вечер стал прямым доказательством того, что свои деньги людям важнее, чем общественные, поскольку, в отличие от недавно прошедших публичных слушаний по планированию бюджета города на 2019 год, на разговор с тепловым монополистом собрался целый зал горожан.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Среди пришедших практически не было молодежи, в основном люди среднего и почтенного возраста. Но и они не могли сдержаться, чтобы не облить кипятком гнева директора ООО «КЭСК» Михаила ПОТАПЕНКО, который с улыбкой на лице рассказывал жителям, каким образом в их платежках появились существенно увеличившиеся суммы за потребленное тепло. Ничего нового зал не услышал: та же схема «добра», по которой концессионер добавил в декабрьские платежки несколько дней, которые должны были уйти в январские квитанции. Плюс рост потребления тепловой энергии из-за сильных декабрьских морозов, которые, по общему мнению зала, обрушились исключительно на Михаила Владимировича и его предприятие.

Вполне ожидаемо в адрес теплового монополиста полетели упреки, на которые тот припугнул своим демаршем: «Я сейчас встану и уйду!» - заявил Потапенко. А потом и вовсе, войдя в роль господствующего субъекта, пригрозил горожанам рублем.

Жительницы одного из домов поинтересовалась: не повлияли ли на рост сумм в платежках должники? Может, их давние неисполненные обязательства раскидали на всех жителей дома? В ответ директор ООО «КЭСК» сообщил, что долги соседей в разосланные платежки никто не вписывал. Но граждане должны понимать: любые затраты должны окупаться, а потому, чтобы этого не случилось впредь, гражданам надо работать с соседями-должниками.

Такой ответ зал воспринял как откровенное издевательство и ответил нелестными выкриками в общем потоке негодования. Остановить его смог только глава администрации Сергей ГАЛКИН, парировав Михаилу Потапенко:

- Не надо перекладывать вашу работу на плечи населения. Работайте сами со своими должниками в рамках законодательства!

С ПРИСТРАСТИЕМ

Среди возмущенных горожан, пожалуй, не нашлось никого, кто бы согласился с доводами теплового монополиста. В сухом остатке все балабановцы сошлись во мнении, что в декабрьской ситуации хотели, как лучше, но получилось, как лучше «КЭСК».

Между тем, не найдя ответов на свои вопросы о законности начислений за последний месяц 2018 года, жители уже волнуются: не станет ли увеличенный счет за декабрь отправной точкой для роста тарифа в январе 2019 года?

На все эти вопросы еще только предстоит найти ответы. Для этого администрация города, не меньше жителей удивленная аппетитом тепловиков, планирует провести расширенное совещание с участием ООО «КЭСК», управляющих компаний, прокуратуры, Госжилинспекции, старших по домам и депутатов Гордумы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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