По ту сторону забора

Мусоросортирующему предриятию в Балабанове есть, что скрывать от общественности?

То, что творится за чужим забором, всегда вызывает интерес, а уж если происходящее стараются скрыть от посторонних глаз - подозрений в чем-то нечистом не избежать.

Но если в частном случае можно упрекнуть граждан в невоспитанности и чрезмерном любопытстве, то ситуация с ООО «Спец-Транс» - мусоросортировочным предприятием в Балабанове, совсем иная.

ОДИН ЗА ДРУГИМ

Волна возмущения местных жителей и депутатов, зародившаяся два года назад, начинает набирать новую силу. А потому администрации Боровского района предстоит проделать немалую работу, чтобы не допустить «мусорного бунта».

Недовольство от присутствия в городе мусоросортирующего предприятия появилось еще два года назад, когда в городе только узнали, что таким специфическим видом деятельности вообще кто-то занимается в границах муниципального образования. А сейчас, когда предприятие стало партнером госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор», затянувшееся двухгодичное возмущение получило новый толчок.

Чтобы иметь представление, как ООО, которому теперь предстоит сортировать мусор не как прежде двух поселений, а всех восьми, глава администрации Сергей ГАЛКИН вместе со своим замом Михаилом ИВАНОВЫМ и председателем комиссии по городскому хозяйству Гордумы Светланой ЗАЦАРИННОЙ две недели назад нежданно посетили «Спец-транс». Увиденное незваными гостями состояние территории, на которой мусор стоял горами, а сортировочная линия не работала, стали поводом для визита сюда главы администрации района Николая КАЛИНИЧЕВА.

ГРАНИЦА ОТКРЫТОСТИ

Главный руководитель района прибыл на «мусорку» не один. Компанию ему составили чиновники администрации, депутаты Райсобрания и Гордумы и, конечно, журналисты, которые своими глазами хотели увидеть то, что творится на скандальном производстве.

На границе частной территории делегацию встретил Юрий БОЛОТОВ - директор ООО «Прогресс», ставшего подрядчиком ГП «Калужский региональный экологический оператор» и нанявшего себе в субподряд ООО «Спец-транс». Он сразу заявил, что в своем бизнесе привык действовать открыто, даже готов показать аналогичное производство в Калуге. Однако слова тут же разошлись с делом: проведя на территорию представителей власти, он категорически отказался впустить внутрь представителей СМИ.

Поступок «прогрессивного» руководителя был понятен: за неделю необработанного мусора стало намного больше, его даже сверху прикрыли белыми мешками (то ли от назойливых ворон, то ли для создания образа чистоты и непорочности). А на вопрос о законности договора со «Спец-транс», занимающегося на своем участке мусоросортировкой, в то время как вид использования земли этого не предусматривает, ничего вразумительного ответить не смог.

Тем не менее Юрий Болотов обещал навести на данной территории порядок, словно и не слышал замечания о незаконности использования участка для его бизнеса. И уверенно парировал, когда ему предрекали бедственное положение с началом дачного сезона, когда численность населения района значительно увеличивается.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Подрядчик и муниципалитеты - словно две параллельные вселенные. Первый уверяет, что дела идут хорошо, второй открыто говорит, что это не так. О возникших трудностях с вывозом мусора уже рассказывали главы администраций сельских поселений Ворсина, Кривского и в совхоза Боровский. Теперь к ним присоединилась коллега из Асеньевского.

Как отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, к сожалению, все те недостатки, что выявились сразу же после перехода на новую схему обращения с ТКО, остаются актуальными и по сей день, а новый оператор не слишком торопится их решать.

- Есть проблема с нехваткой контейнеров. Новый перевозчик установил нам свои баки, но даже сейчас, в зимний период, их не хватает. А ведь с приездом дачников население существенно вырастет, и тогда все станет еще хуже. Кроме того, никак не может установиться график, а учитывая расстояния между деревнями, любой сбой сразу оборачивается проблемами. В целом обстановка не очень радует, могло быть лучше, но пока мы, что называется, в мусоре, - рассказала Ирина Николаевна.

Также Жильцова высказала надежду, что со временем ситуация все-таки изменится в лучшую сторону, поскольку речь идет о первом месяце работе нового оператора, и ему приходится решать сразу большой объем различных задач. Однако если ситуация не изменится в дальнейшем, то назвать оптимистичными прогнозы насчет экологической обстановки в поселении уже не получится.

МЕГАЗАДАЧА

Если мусорки в отдаленных деревнях рискуют превратиться в мини-свалки, то Балабаново опасается стать большой помойкой. А потому закрыть нежелательное производство в черте города хотят все, включая депкорпус и администрацию.

При этом каждый понимает, что быстро решить проблему не получится. Новые правила утилизации бытовых отходов предписывают обязательную сортировку, и, значит, где-то такая площадка должна существовать. То, что ее не должно быть в границах поселений, ранее говорил и глава администрации района Николай Калиничев. А потому во время визита на ООО «Спец-транс» он пообещал, что районные власти проработают данный вопрос и постараются найти альтернативный вариант для размещения одной или нескольких таких площадок на боровской земле.

Встретиться и обсудить, что и как делать дальше, решили в середине февраля. К этому времени чиновники должны подготовить свои предложения, которые будут отвечать интересам не частного бизнеса, работающего на госпредприятие, а жителей Балабанова и всего Боровского района.

Иван КРЕЧЕТ

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